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На ТОТ Луганщини загарбники ліквідують понад сотню шкіл у ході "реформи освіти"

Київ • УНН

 • 810 перегляди

У так званій "лнр" відбувається скорочення шкільної мережі, понад 100 закладів загальної середньої освіти припиняють діяльність. Причинами є нестача учнів та дефіцит фінансування, а також демографічна криза.

На ТОТ Луганщини загарбники ліквідують понад сотню шкіл у ході "реформи освіти"

У так званій "лнр" триває масштабне скорочення шкільної мережі — під так звану "реформу" потрапили понад 100 закладів загальної середньої освіти. Причина - нестача учнів та дефіцит фінансування. Про це повідомляє Луганська ОВА, пише УНН.

У так званій "лнр" триває ліквідація навчальних закладів, де, на думку росіян, нараховується недостатня кількість учнів. Усього під реформу потрапили понад 100 закладів загальної середньої освіти. Одна із причин скорочення – брак коштів на фінансування освітньої сфери

- йдеться в дописі.

Друга причина, яку визнали в "міносвіти й науки лнр": на окупованій Луганщині виникла демографічна криза, що триватиме щонайменше до 2028 року.

Утім, вважають у луганській ОВА, за три роки закриті школи навряд чи знову відчинять двері.

Тим часом нестача кадрів у "лнр" спостерігається не тільки у сферах управління, освіти та медицини, додав Харченко. За додаткові кошти там спробують запросити 30 працівників сфери культури до сіл, селищ і маленьких міст, де ніхто не хоче працювати. Перелік вакансій обіцяють  оголосити найближчим часом.

Нагадаємо

російські окупанти вивезли чергову групу українських дітей з Антрацитівського району Луганської області до табору в калмикії. Мета - асиміляція та русифікація дітей.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоОсвіта
Луганська область
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