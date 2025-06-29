росіяни звозять "кадетів" з тимчасово окупованих територій України (ТОТ) на святкування дня морських сил у санкт-петербурзі. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

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Зазначається, що окупанти звозять учнів із так званих кадетських класів, відкритих у захоплених українських школах, на святкування дня вмф рф.

Школярів безкоштовно вивозять на мілітарний захід до санкт-петербурга, адже в окупованому Севастополі росіяни бояться проводити будь-які урочистості - місцева флотилія втекла, і місто залишилось без "свята" - зазначають в ЦНС.

Там підкреслюють, що відповідальність за організацію цих екскурсій взяв на себе дмітрій мєдвєдєв - "колишній т.в.о. президента рф, а нині блогер на посаді секретаря ради безпеки росії".

Нагадаємо

На тимчасово окупованій Херсонщині окупанти склали план залучення дітей до мілітарної гри "зарніца". Школярів примусово затягують до буцімто гри, щоб виховувати потеційних бійців російської армії.

кремль розпорядився готувати загарбані українські землі на ТОТ під логістику війни - ЦНС