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кремль розпорядився готувати загарбані українські землі на ТОТ під логістику війни - ЦНС

Київ • УНН

 • 946 перегляди

росія має намір використати тимчасово окуповані території України для розвитку логістики на підтримку подальшої військової агресії. Уряд рф готує пропозиції щодо використання цих земель під логістичні центри та залізничні об'єкти для забезпечення армії.

кремль розпорядився готувати загарбані українські землі на ТОТ під логістику війни - ЦНС

росія має намір використати загарбані українські землі на тимчасово окупованих територіях під розвиток логістики для підтримки подальшої війни. Про це УНН повідомляє з посиланням на Центр національного спротиву.

Деталі

Як наголошують у ЦНС, кремль не приховує злочинних намірів. Уряд рф за наказом російського диктатора путіна має підготувати пропозиції щодо використання земель ТОТ під логістичні центри, залізницю й інші об’єкти для забезпечення армії.

Офіційно: окуповані регіони - ресурс для війни, а не "визволені" території. москва знищує міста, а тепер — грабує й підминає інфраструктуру під війну. Окупація — це контроль над територією й логістикою для продовження війни. Проти України. Проти всього вільного світу

- йдеться у повідомленні.

Репресії, рейди, блокпости: окупанти посилюють примусову мобілізацію українців на ТОТ26.06.25, 14:02 • 1918 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

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