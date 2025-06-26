кремль розпорядився готувати загарбані українські землі на ТОТ під логістику війни - ЦНС

росія має намір використати загарбані українські землі на тимчасово окупованих територіях під розвиток логістики для підтримки подальшої війни. Про це УНН повідомляє з посиланням на Центр національного спротиву.

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Як наголошують у ЦНС, кремль не приховує злочинних намірів. Уряд рф за наказом російського диктатора путіна має підготувати пропозиції щодо використання земель ТОТ під логістичні центри, залізницю й інші об’єкти для забезпечення армії.

Офіційно: окуповані регіони - ресурс для війни, а не "визволені" території. москва знищує міста, а тепер — грабує й підминає інфраструктуру під війну. Окупація — це контроль над територією й логістикою для продовження війни. Проти України. Проти всього вільного світу - йдеться у повідомленні.

Репресії, рейди, блокпости: окупанти посилюють примусову мобілізацію українців на ТОТ