кремль приказал готовить захваченные украинские земли на ВТО под логистику войны - ЦНС
Киев • УНН
россия намерена использовать временно оккупированные территории Украины для развития логистики в поддержку дальнейшей военной агрессии. Правительство рф готовит предложения по использованию этих земель под логистические центры и железнодорожные объекты для обеспечения армии.
россия намерена использовать захваченные украинские земли на временно оккупированных территориях для развития логистики в поддержку дальнейшей войны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Детали
Как отмечают в ЦНС, Кремль не скрывает преступных намерений. Правительство рф по приказу Путина должно подготовить предложения по использованию земель ТОТ под логистические центры, железные дороги и другие объекты для обеспечения армии.
Официально: оккупированные регионы - ресурс для войны, а не "освобожденные" территории. москва уничтожает города, а теперь — грабит и подминает инфраструктуру под войну. Оккупация — это контроль над территорией и логистикой для продолжения войны. Против Украины. Против всего свободного мира
Репрессии, рейды, блокпосты: оккупанты усиливают принудительную мобилизацию украинцев на ВОТ26.06.25, 14:02 • 1886 просмотров