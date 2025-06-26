россия намерена использовать захваченные украинские земли на временно оккупированных территориях для развития логистики в поддержку дальнейшей войны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

Как отмечают в ЦНС, Кремль не скрывает преступных намерений. Правительство рф по приказу Путина должно подготовить предложения по использованию земель ТОТ под логистические центры, железные дороги и другие объекты для обеспечения армии.

Официально: оккупированные регионы - ресурс для войны, а не "освобожденные" территории. москва уничтожает города, а теперь — грабит и подминает инфраструктуру под войну. Оккупация — это контроль над территорией и логистикой для продолжения войны. Против Украины. Против всего свободного мира - говорится в сообщении.

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