Россияне свозят «кадетов» с временно оккупированных территорий Украины (ВОТ) на празднование Дня военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что оккупанты свозят учащихся из так называемых кадетских классов, открытых в захваченных украинских школах, на празднование дня ВМФ РФ.

Школьников бесплатно вывозят на милитаристское мероприятие в Санкт-Петербург, ведь в оккупированном Севастополе россияне боятся проводить какие-либо торжества - местная флотилия бежала, и город остался без «праздника» - отмечают в ЦНС.

Там подчеркивают, что ответственность за организацию этих экскурсий взял на себя Дмитрий Медведев - «бывший врио президента РФ, а ныне блогер на должности секретаря совета безопасности России».

Напомним

На временно оккупированной Херсонщине оккупанты разработали план привлечения детей к милитаристской игре «Зарница». Школьников принудительно затягивают в якобы игру, чтобы воспитывать потенциальных бойцов российской армии.

кремль приказал готовить захваченные украинские земли на ВТО под логистику войны - ЦНС