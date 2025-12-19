Окупаційна адміністрація ігнорує спалах епідемії у школах Алчевська - ЦНС
В тимчасово окупованому Алчевську школи не запроваджують карантин попри масове поширення стрептодермії серед учнів. Батьків змушують відвідувати заняття, незважаючи на ризик зараження.
У школах тимчасово окупованого Алчевська зафіксовано масове поширення стрептодермії серед учнів, але карантин та дистанційне навчання не запроваджують. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
У навчальних закладах тимчасово окупованого Алчевська зафіксовано масове поширення шкірного інфекційного захворювання - стрептодермії ("пухирчастки").
Підтверджені випадки захворювання виявлено в школі №9, де, за свідченнями місцевих, хворіє понад половина учнів окремих класів. Водночас аналогічні симптоми почали фіксувати й в інших школах міста, що свідчить про розширення осередку інфекції
За даними джерел ЦНС, попри очевидні ознаки епідеміологічної загрози, адміністрації навчальних закладів не запроваджують карантинних заходів і відмовляються переводити дітей на дистанційне навчання.
Батькам прямо або опосередковано дають зрозуміти, що неявка учнів може призвести до проблем із завершенням навчальної чверті, фактично змушуючи їх наражати дітей на ризик зараження
Зазначається, що стрептодермія є висококонтагіозним захворюванням, яке швидко поширюється в умовах тісного контакту та відсутності санітарного контролю. Ігнорування перших випадків, відсутність ізоляції хворих та профілактичних заходів створюють умови для лавиноподібного поширення інфекції серед дітей.
Як пише ЦНС, звернення батьків до окупаційних структур "міністерства охорони здоров’я" залишаються без реагування: не проводяться перевірки, не видаються приписи, не організовується медичний контроль у школах.
