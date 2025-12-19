Окупаційна адміністрація ігнорує спалах епідемії у школах Алчевська - ЦНС

$42.340.15
00:22
Трамп підписав оборонний бюджет США з домопогою Україні - Білий Дім
23:33
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
22:09
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 17:59
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 15:30
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
18 грудня, 14:57
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
18 грудня, 14:45
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
18 грудня, 13:04
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
18 грудня, 12:29
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto18 грудня, 15:04
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров'я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 12:29
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16
Окупаційна адміністрація ігнорує спалах епідемії у школах Алчевська - ЦНС

Київ

 • 34 перегляди

В тимчасово окупованому Алчевську школи не запроваджують карантин попри масове поширення стрептодермії серед учнів. Батьків змушують відвідувати заняття, незважаючи на ризик зараження.

Окупаційна адміністрація ігнорує спалах епідемії у школах Алчевська - ЦНС

У школах тимчасово окупованого Алчевська зафіксовано масове поширення стрептодермії серед учнів, але карантин та дистанційне навчання не запроваджують. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Деталі

У навчальних закладах тимчасово окупованого Алчевська зафіксовано масове поширення шкірного інфекційного захворювання - стрептодермії ("пухирчастки"). 

Підтверджені випадки захворювання виявлено в школі №9, де, за свідченнями місцевих, хворіє понад половина учнів окремих класів. Водночас аналогічні симптоми почали фіксувати й в інших школах міста, що свідчить про розширення осередку інфекції

- повідомляє Центр нацспротиву.

За даними джерел ЦНС, попри очевидні ознаки епідеміологічної загрози, адміністрації навчальних закладів не запроваджують карантинних заходів і відмовляються переводити дітей на дистанційне навчання.

Батькам прямо або опосередковано дають зрозуміти, що неявка учнів може призвести до проблем із завершенням навчальної чверті, фактично змушуючи їх наражати дітей на ризик зараження

- йдеться у дописі.

Зазначається, що стрептодермія є висококонтагіозним захворюванням, яке швидко поширюється в умовах тісного контакту та відсутності санітарного контролю. Ігнорування перших випадків, відсутність ізоляції хворих та профілактичних заходів створюють умови для лавиноподібного поширення інфекції серед дітей.

Як пише ЦНС, звернення батьків до окупаційних структур "міністерства охорони здоров’я" залишаються без реагування: не проводяться перевірки, не видаються приписи, не організовується медичний контроль у школах. 

Нагадаємо

У головній дитячій клінічній лікарні Криму виявлено критичний дефіцит реанімаційної техніки, включаючи відсутність дихальних мішків та кардіомоніторів. Перевірка підтвердила, що відділення інтенсивної терапії новонароджених працює на межі колапсу, а смертність новонароджених зросла на 9% за рік.

Віта Зеленецька

Здоров'я
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Крим