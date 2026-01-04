На оккупированной Херсонщине детей готовят к службе в следственном комитете РФ - Центр нацсопротивления
На ВОТ Херсонской области захватчики усиливают милитаризацию молодежи, планируя открыть кадетские классы следственного комитета РФ в школах Генического, Чаплинского и Новотроицкого округов с 2026 года.
На временно оккупированных территориях Херсонской области захватчики усиливают милитаризацию молодежи. С 2026 года в школах Генического, Чаплинского и Новотроицкого округов планируют открыть кадетские классы Следственного комитета (СК) РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), пишет УНН.
Детали
Соглашения о создании этих классов лично подписал руководитель следственного управления СК РФ по Херсонской области Дмитрий Маликов. Это подтверждает, что проект имеет целью подготовку будущих кадров для репрессивной системы агрессора. Вместо общего образования детям предлагают закрытую траекторию, которая предусматривает переход от школы к ведомственному учреждению высшего образования с последующей службой в карательных органах.
По данным ЦНС, участие в таких классах лишь формально является добровольным. Администрации школ получают указания формировать списки учеников, прежде всего из социально уязвимых семей. В случае отказа родители сталкиваются с административным давлением, а дети оказываются в условиях негласной изоляции внутри учебных заведений.
Цель оккупационной политики
По утверждениям ЦНС, внедрение кадетских классов СК РФ решает сразу несколько стратегических задач оккупационных властей. Во-первых, происходит активная милитаризация сознания молодежи через приучение школьников к жесткой иерархии и безусловному подчинению. Во-вторых, постоянное присутствие представителей силовых структур в школах нормализует их роль в гражданской жизни и стирает грань между учебным процессом и карательной системой. Наконец, оккупанты стремятся сформировать лояльный кадровый резерв исполнителей для государственного принуждения непосредственно из числа местных жителей.
Такие действия захватчиков являются частью более широкой стратегии по изменению идентичности украинских детей и их сознательного вовлечения в военную машину Российской Федерации.
