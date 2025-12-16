Тисячі слідів динозаврів віком 210 мільйонів років виявлено в Італії біля об'єктів зимової Олімпіади-2026

Фото: Elio Della Ferrera, Arch. PaleoStelvio

У національному парку Стельвіо на півночі Італії археологи та палеонтологи вивчають унікальну знахідку – величезне "поле" відбитків лап прадавніх рептилій, що збереглося на вертикальних схилах гір. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Відкриття зробив фотограф-аматор Еліо Делла Феррера ще у вересні минулого року. Він помітив дивні візерунки, що тягнуться на сотні метрів уздовж скель у долині Фраеле, неподалік від кордону зі Швейцарією. Як з'ясувалося згодом, це тисячі слідів динозаврів, деякі з яких сягають 40 см у діаметрі.

Хто залишив ці сліди?

Вчені ідентифікували "авторів" відбитків як прозавроподів. Це були травоїдні велетні, які мали такі характеристики:

Довжина: до 10 метрів.

Зовнішність: довга шия, маленька голова та гострі кігті.

Спосіб пересування: переважно на двох ногах, проте знахідки свідчать, що вони могли спиратися і на передні кінцівки під час зупинок.

Це місце було буквально заповнене динозаврами; це грандіозний науковий скарб – зазначає міланський палеонтолог Крістіано Даль Сассо.

Свідчення складної поведінки

Палеонтологи вражені не лише кількістю, а й станом збереження знахідок: на багатьох відбитках чітко видно пальці та кігті. Дослідження показали, що динозаври рухалися злагодженими стадами. Вчені навіть помітили сліди "оборонної стратегії" – групи тварин збиралися в коло, ймовірно, щоб захиститися від хижаків.

У Тріасовий період (250–201 млн років тому) ця місцевість була пласкою рівниною. Внаслідок тектонічних процесів та формування Альп колишня долина перетворилася на стрімкі вертикальні стіни, зафіксувавши історію в камені.

Символізм та майбутнє дослідження

Оскільки район є важкодоступним і не має пішохідних маршрутів, Міністерство культури Італії планує використовувати дрони та технології дистанційного зондування для подальшого вивчення місцевості.

Цікаво, що знахідка розташована неподалік від об'єктів майбутніх Зимових Олімпійських ігор 2026 року. У міністерстві це назвали "символічною передачею естафети" між прадавньою природою та сучасним спортом.

Сам першовідкривач, Еліо Делла Феррера, сподівається, що ця знахідка змусить людей замислитися над тим, як мало ми ще знаємо про свою планету та власну домівку.

