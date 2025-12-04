$42.200.13
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
12:12 • 1840 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
12:01 • 2174 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
11:24 • 4998 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
09:37 • 8302 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 21506 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 37262 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 34664 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 44809 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 55301 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
Мілан-Кортіна-2026: організатори отримали олімпійський вогонь на стадіоні "Панатінаїк" в Афінах

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Організатори Зимових Ігор Мілан-Кортіна отримали олімпійський вогонь на стадіоні Панатінаїко в Афінах. Це стало початком 63-денної естафети факела, яка пройде по всій Італії перед Олімпіадою в лютому.

Мілан-Кортіна-2026: організатори отримали олімпійський вогонь на стадіоні "Панатінаїк" в Афінах

Організатори Зимових Ігор Мілан-Кортіна отримали олімпійський вогонь у четвер на церемонії на стадіоні Панатінаїко в Афінах, готуючись до 63-денної естафети факела, покликаної викликати ажіотаж по всій Італії перед Олімпіадою в лютому. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У менш масштабному заході через попередження про сильні дощі, як і у випадку з запалюванням вогню в стародавній Олімпії минулого тижня, керівник організації Ігор Мілан-Кортіна Джованні Малаго отримав вогонь усередині величезного мармурового стадіону трохи більше ніж за два місяці до церемонії відкриття 6 лютого.

Італія пишається своєю олімпійською спадщиною... і ми готуємося написати наступний розділ нашої олімпійської історії

- сказав Малаго, за участю лише кількох офіційних осіб та глядачів через погодні обмеження сухого, але похмурого ранку в грецькій столиці.

Мілан-Кортіна-2026: урочисто запалили Олімпійський вогонь26.11.25, 12:46 • 2474 перегляди

Італія, країна-лідер зимових видів спорту, востаннє приймала Зимові Олімпійські ігри 2006 року в Турині.

Це буде неймовірна 63-денна пригода. Після двох десятиліть очікування олімпійський вогонь повертається до Італії

- сказав Малаго.

Італійська олімпійська чемпіонка з тенісу в парному розряді Жасмін Паоліні була однією з останніх факелоносців, які несли вогонь на стадіон "Панатінаїкос" після дев'ятиденної грецької естафети після запалювання 26 листопада в стародавній Олімпії.

Пізніше в четвер вогонь попрямує до Риму, а 6 грудня вирушить зі стадіону "Стадіо деї Мармі" на початок внутрішньої подорожі довжиною 12 000 км, яка пройде через усі 20 регіонів, а також 110 провінцій, а також через 60 італійських міст і 300 селищ, загалом візьмуть участь 10 001 факелоносець.

Італійська естафета пройде через такі відомі пам'ятки, як Колізей у Римі та Гранд-канал у Венеції, із зупинками в південних містах, таких як Палермо та Неаполь, щоб викликати ажіотаж у регіонах, де зимові види спорту не такі популярні.

Вона досягне Кортіна-д'Ампеццо 26 січня – рівно через 70 років після церемонії відкриття Ігор 1956 року на тому ж місці – і завершиться 6 лютого на церемонії відкриття на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані.

Україна вимагає від МОК заборонити участь російських фігуристів на зимових Олімпійських іграх 2026 року04.12.25, 12:37 • 1228 переглядiв

Ольга Розгон

