Мілан-Кортіна-2026: організатори отримали олімпійський вогонь на стадіоні "Панатінаїк" в Афінах

Організатори Зимових Ігор Мілан-Кортіна отримали олімпійський вогонь у четвер на церемонії на стадіоні Панатінаїко в Афінах, готуючись до 63-денної естафети факела, покликаної викликати ажіотаж по всій Італії перед Олімпіадою в лютому. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У менш масштабному заході через попередження про сильні дощі, як і у випадку з запалюванням вогню в стародавній Олімпії минулого тижня, керівник організації Ігор Мілан-Кортіна Джованні Малаго отримав вогонь усередині величезного мармурового стадіону трохи більше ніж за два місяці до церемонії відкриття 6 лютого.

Італія пишається своєю олімпійською спадщиною... і ми готуємося написати наступний розділ нашої олімпійської історії - сказав Малаго, за участю лише кількох офіційних осіб та глядачів через погодні обмеження сухого, але похмурого ранку в грецькій столиці.

Італія, країна-лідер зимових видів спорту, востаннє приймала Зимові Олімпійські ігри 2006 року в Турині.

Це буде неймовірна 63-денна пригода. Після двох десятиліть очікування олімпійський вогонь повертається до Італії - сказав Малаго.

Італійська олімпійська чемпіонка з тенісу в парному розряді Жасмін Паоліні була однією з останніх факелоносців, які несли вогонь на стадіон "Панатінаїкос" після дев'ятиденної грецької естафети після запалювання 26 листопада в стародавній Олімпії.

Пізніше в четвер вогонь попрямує до Риму, а 6 грудня вирушить зі стадіону "Стадіо деї Мармі" на початок внутрішньої подорожі довжиною 12 000 км, яка пройде через усі 20 регіонів, а також 110 провінцій, а також через 60 італійських міст і 300 селищ, загалом візьмуть участь 10 001 факелоносець.

Італійська естафета пройде через такі відомі пам'ятки, як Колізей у Римі та Гранд-канал у Венеції, із зупинками в південних містах, таких як Палермо та Неаполь, щоб викликати ажіотаж у регіонах, де зимові види спорту не такі популярні.

Вона досягне Кортіна-д'Ампеццо 26 січня – рівно через 70 років після церемонії відкриття Ігор 1956 року на тому ж місці – і завершиться 6 лютого на церемонії відкриття на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані.

