Начато расследование по факту надругательства над могилами защитников Украины-Дмитрия Коцюбайла с позывным "Да Винчи", Андрея Пильщикова с позывным "Джус", а также Павла Петриченко - на территории Аскольдовой могилы в Киеве. Об этом в четверг сообщила пресс- служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

20 июня утром на территории Аскольдовой могилы в г. Киеве неизвестная женщина совершила акт вандализма на могилах погибших защитников Украины – Дмитрия Коцюбайла с позывным "Да Винчи", Андрея Пильщикова с позывным "Джус", а также Павла Петриченко - говорится в сообщении.

На могилах сорваны и поломаны памятные таблички, разбиты лампадки и изуродован государственный флаг Украины.

Осуществляются оперативно следственные и розыскные действия для установления личности женщины.

При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры г. Киева начато уголовное производство по факту надругательства над могилами защитников Украины (ч. 2 ст. 297 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Досудебное расследование проводят следователи Печерского управления полиции г. Киева.

В столице изуродовали могилы погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко