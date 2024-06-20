Киев • УНН
Неизвестная женщина совершила акт вандализма на могилах погибших защитников Украины Дмитрия Коцюбайла ("Да Винчи"), Андрея Пильщикова с позывным "Джус", а также Павла Петриченко на Аскольдовой могиле в Киеве, повредив мемориальные доски, лампады и украинский флаг, что стало поводом для возбуждения уголовного дела.
Начато расследование по факту надругательства над могилами защитников Украины-Дмитрия Коцюбайла с позывным "Да Винчи", Андрея Пильщикова с позывным "Джус", а также Павла Петриченко - на территории Аскольдовой могилы в Киеве. Об этом в четверг сообщила пресс- служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.
20 июня утром на территории Аскольдовой могилы в г. Киеве неизвестная женщина совершила акт вандализма на могилах погибших защитников Украины – Дмитрия Коцюбайла с позывным "Да Винчи", Андрея Пильщикова с позывным "Джус", а также Павла Петриченко
На могилах сорваны и поломаны памятные таблички, разбиты лампадки и изуродован государственный флаг Украины.
Осуществляются оперативно следственные и розыскные действия для установления личности женщины.
При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры г. Киева начато уголовное производство по факту надругательства над могилами защитников Украины (ч. 2 ст. 297 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Досудебное расследование проводят следователи Печерского управления полиции г. Киева.
В столице изуродовали могилы погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко20 июня 2024, 06:59 • 25347 просмотров