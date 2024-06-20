В столице изуродовали могилы погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко

Киев • УНН
Неизвестные осквернили могилы погибших украинских солдат Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, Андрея "Джуса" Пильщикова и Павла Петриченко.
В Киеве повредили могилы воинов Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, Андрея "Джуса" Пильщикова и Павла Петриченко. Неизвестные, в частности порвали портрет Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Об этом сообщили украинская волонтер, офицер ВСУ Алина Михайлова, передает УНН.
На могилах погибших воинов – Да Винчи, Джуса, Петриченко – сегодня ночью совершили разгром. Семьи и друзья восстановят это. А вот вам абсолютные * * * сы, кто это сделал - будет очень плохо, потому что мы найдем каждого
На видео видно, что неизвестные повредили фото на могиле Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла, разбросали лампадки с мест захоронений защитников Украины.
На Тернопольщине вандал повредил могилы павших военных4 июня 2024, 08:19 • 14485 просмотров