На Тернопольщине вандал повредил могилы павших военных

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
  •  26024 просмотра

Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

Эксклюзив
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
  •  26787 просмотра

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

Эксклюзив
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
  •  36596 просмотра

Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
  •  71910 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Эксклюзив
Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
  •  56516 просмотра

Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

Эксклюзив
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
  •  55932 просмотра

Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
  •  115181 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
  •  117556 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

Эксклюзив
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
  •  160932 просмотра

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

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Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
3 июня 2024, 09:45  •  108365 просмотра

Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

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Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
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Микроавтобус с детьми перевернулся в Винницкой области по дороге с экскурсии: пострадали двое взрослых и 5 подростков

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Ограничения на электричество действуют в течение суток, из-за непогоды есть обесточивания, на востоке энергетики попали под обстрел - Минэнерго

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В Луганской области враг нанес 30 ударов по Невскому, более 2,5 тыс. подростков с оккупированных территорий россияне заставят пройти военную выучку - ОВА

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Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

3 июня 2024, 09:51  •  148269 просмотра
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
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3 июня 2024, 09:03  •  143033 просмотра

На Тернопольщине вандал повредил могилы павших военных

В Тернопольской области 53-летний мужчина совершил акты вандализма на четырех могилах павших солдат, повредив кресты, подсвечники, украинский флаг и портреты. За это преступление ему грозит до 5 лет тюремного заключения.

Криминал и ЧП •   •  6573 просмотра
На Тернопольщине вандал повредил могилы павших военных

Украина в мае экспортировала в ЕС рекордное количество сахара

Украина установила рекорд по экспорту сахара в мае: 65% было экспортировано в страны ЕС и 35% - в другие страны, что стало самым высоким месячным показателем экспорта для страны.

Экономика •   •  7900 просмотра
Украина в мае экспортировала в ЕС рекордное количество сахара

НАТО представит пакет безопасности для Украины как" мост " к членству - СМИ

НАТО планирует предложить Украине пакет мер безопасности на своем предстоящем саммите, который послужит "мостом" к возможному членству, но не гарантирует немедленного вступления.

Война •   •  10798 просмотра
НАТО представит пакет безопасности для Украины как" мост " к членству - СМИ

Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Инициатор дела против бывшего министра Сольского "забыл" задекларировать дом в котором проживает.

Общество •   •  33164 просмотра
Эксклюзив
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Микроавтобус с детьми перевернулся в Винницкой области по дороге с экскурсии: пострадали двое взрослых и 5 подростков

В Винницкой области микроавтобус, перевозивший 17 детей и 5 взрослых, перевернулся после возвращения с экскурсии, в результате чего пострадали 5 подростков и 2 взрослых, начато уголовное расследование.

Криминал и ЧП •   •  7479 просмотра
Микроавтобус с детьми перевернулся в Винницкой области по дороге с экскурсии: пострадали двое взрослых и 5 подростков

В Курской и Белгородской областях ранены по меньшей мере 9 представителей силовых структур рф-СМИ

За последние 4 дня по меньшей мере 9 представителей российских военных сил получили ранения; 8 единиц техники Министерства обороны России были повреждены в Курской и Белгородской областях.

Война •   •  8640 просмотра
В Курской и Белгородской областях ранены по меньшей мере 9 представителей силовых структур рф-СМИ

В Минобороны заявили, что пока нет оснований для продления срока обновления военно-учетных данных

В Министерстве обороны заявили, что в настоящее время нет оснований для продления срока обновления военных удостоверений, поскольку каждый военнообязанный может обновить свои данные через приложение "Резерв+", но срок может быть продлен в случае возникновения форс-мажорной ситуации.

Общество •   •  8922 просмотра
В Минобороны заявили, что пока нет оснований для продления срока обновления военно-учетных данных

Ограничения на электричество действуют в течение суток, из-за непогоды есть обесточивания, на востоке энергетики попали под обстрел - Минэнерго

Из-за непогоды были обесточены 68 населенных пунктов, бригада энергетиков попала под обстрел в Донецкой области, а в течение дня в Украине действуют ограничения на подачу электроэнергии, при этом ожидается значительный, но меньше, чем накануне, импорт электроэнергии.

Общество •   •  9677 просмотра
Ограничения на электричество действуют в течение суток, из-за непогоды есть обесточивания, на востоке энергетики попали под обстрел - Минэнерго

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Бизнесмены Сергей Гроза и Владимир Науменко продолжали торговать с компанией Black Sea Commodities Trading Limited даже после того, как в апреле 2021 года Украина ввела против нее санкции по подозрению в контрабанде.

Экономика •   •  66068 просмотра
Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

В Луганской области враг нанес 30 ударов по Невскому, более 2,5 тыс. подростков с оккупированных территорий россияне заставят пройти военную выучку - ОВА

россияне нанесли 30 ударов по Невскому Луганской области, а более 2,5 тысячи подростков с оккупированных территорий принуждены проходить военную подготовку в рф.

Война •   •  9152 просмотра
В Луганской области враг нанес 30 ударов по Невскому, более 2,5 тыс. подростков с оккупированных территорий россияне заставят пройти военную выучку - ОВА