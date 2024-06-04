На Тернопольщине вандал повредил могилы павших военных

В понедельник, 3 июня в поселке Гусятин Тернопольской области 53-летний мужчина совершил надругательство над четырьмя могилами погибших военных. За совершенное теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

Полицейские зафиксировали четыре поврежденные могилы военнослужащих, погибших в войне. На них были выброшены кресты, разбросаны подсвечники, сорваны государственный флаг Украины и портреты военнослужащих.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность злоумышленника. Причастным к преступлению оказался 53-летний житель одного из сел общины. Как указали в полиции, мужчина ранее неоднократно был судим за имущественные преступления. Мотивы его поступка выясняют правоохранители.

По данному факту следователи полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 297 УК Украины (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего). Санкция статьи предусматривает наказание-от трех до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения и избрании меры пресечения.

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