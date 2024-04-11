Родственники защитников "Азовстали" призвали к цивилизованным способам поддержки военнопленных, и осудили вандализм

Родственники пленных защитников из "АЗОВа" призвали поддерживать пленных исключительно цивилизованным способом, чтобы не стыдить ни бойцов, ни их семьи. Об этом говорится в обращении Ассоциации семей защитников "Азовстали", ее цитирует и УНН.

Друзья, обращаемся с важным сообщением. Крайнюю неделю нам начали поступать жалобы от неравнодушных граждан о случаях вандализма и хулиганства со стороны неизвестных лиц, которые рисуют граффити и различные неформальные рисунки в поддержку пленных защитников "Азовстали" в неприемлемых для этого местах. Ассоциация семей защитников "Азовстали" подчеркивает, что наша организация не поддерживает подобные инициативы и не призывала поддерживать пленных подобным образом. - говорится в заявлении Ассоциации.

Детали

В Ассоциации также добавили, что выражение поддержки нашим военнопленным и гражданским заложникам должно происходить только законным способом, цивилизованными методами.

Размещение граффити имеет место быть на предназначенных для этого местах, где они не будут портить фасады государственных или жилых зданий, дорожных знаков, информационных стендов и тому подобное. Мы являемся представителями цивилизованной европейской страны и народа, и должны находить такие же способы поддержки наших героев, чтобы не стыдить ни их, ни их семьи. - отметили активисты.

В то же время родственники военнопленных поблагодарили каждого неравнодушного, кто не забывает о порабощенных защитниках "Азовстали" и продолжает бороться за их свободу.

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