Рада утвердила порядок прохождения военной службы иностранцами: почему это важно для полка "Азов"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Верховная Рада приняла законопроект об определении порядка прохождения военной службы иностранцами. В частности, он касается полка “Азов”. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
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“Определен порядок прохождения военной службы иностранцами. Законопроект касается, в частности, полка “Азов”, — написал Гончаренко.
По его словам, проголосовал за законопроект № 8098 — 321 нардеп.
“После начала российской агрессии многие иностранные граждане изъявили желание добровольно защищать Украину. Уже был принят ряд законопроектов, но сохранялись неточности”, — написал Гончаренко.
Он отметил, что в частности, указывались только те подразделения, которые подчиняются ВСУ.
“Не были включены подразделения, образовавшиеся при Нацгвардии Украины. Именно таким подразделением является полк „Азов“. В связи с этим военнослужащие-иностранные граждане, проходящие службу, в частности, в полку „Азов“, не имели возможность легально находиться на территории Украины и в будущем не могли получить украинское гражданство. Теперь эти ошибки исправлены”, — рассказал нардеп.
Дополнение
Минобороны напоминало о статусе иностранных граждан в составе ВСУ и правила обращения с ими.