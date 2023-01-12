Рада утвердила порядок прохождения военной службы иностранцами: почему это важно для полка "Азов"

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“Определен порядок прохождения военной службы иностранцами. Законопроект касается, в частности, полка “Азов”, — написал Гончаренко.

По его словам, проголосовал за законопроект № 8098 — 321 нардеп.

“После начала российской агрессии многие иностранные граждане изъявили желание добровольно защищать Украину. Уже был принят ряд законопроектов, но сохранялись неточности”, — написал Гончаренко.

Он отметил, что в частности, указывались только те подразделения, которые подчиняются ВСУ.

“Не были включены подразделения, образовавшиеся при Нацгвардии Украины. Именно таким подразделением является полк „Азов“. В связи с этим военнослужащие-иностранные граждане, проходящие службу, в частности, в полку „Азов“, не имели возможность легально находиться на территории Украины и в будущем не могли получить украинское гражданство. Теперь эти ошибки исправлены”, — рассказал нардеп.

Дополнение

Минобороны напоминало о статусе иностранных граждан в составе ВСУ и правила обращения с ими.