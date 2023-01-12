Рада затвердила порядок проходження військової служби іноземцями: чому це важливо для полку "Азов"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Верховна Рада прийняла законопроект про визначення порядку проходження військової служби іноземцями. Зокрема, він стосується полку “Азов”. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
Цитата
“Визначено порядок проходження військової служби іноземцями. Законопроєкт стосується, зокрема, полку “Азов”, — написав Гончаренко.
За його словами, проголосував за законопроект № 8098 — 321 нардеп.
“Після початку російської агресії багато іноземних громадян виявили бажання добровільно захищати Україну. Вже була прийнята низка законопроєктів, але зберігалися неточності”, — написав Гончаренко.
Він зазначив, що зокрема, вказувалися лише ті підрозділи, які підпорядковуються ЗСУ.
“Не були включені підрозділи, що утворилися при Нацгвардії України. Саме таким підрозділом є полк „Азов“. У зв’язку з цим військовослужбовці-іноземні громадяни, які проходять службу, зокрема, в полку „Азов“, не мали змоги легально перебувати на території України і в майбутньому не могли отримати українське громадянство. Тепер ці помилки виправлені”, — розповів нардеп.
Доповнення
Міноборони нагадувало про статус іноземних громадян в складі ЗСУ і правила поводження з ними.