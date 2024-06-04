На Тернопільщині вандал пошкодив могили полеглих військових
Київ • УНН
У Тернопільській області 53-річний чоловік вчинив акти вандалізму на чотирьох могилах полеглих солдатів, пошкодивши хрести, свічники, український прапор і портрети. За цей злочин йому загрожує до 5 років тюремного ув'язнення.
У понеділок, 3 червня у селищі Гусятин Тернопільської області 53-річний чоловік вчинив наругу над чотирма могилами загиблих військових. За вчинене тепер йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
Деталі
Поліцейські зафіксували чотири пошкоджені могили військовослужбовців, які загинули у війні. На них були викинуті хрести, порозкидані підсвічники, зірвані держаний прапор України та портрети військовослужбовців.
У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу зловмисника. Причетним до злочину виявився 53-річний житель одного із сіл громади. Як вказали у поліції, чоловік раніше неодноразово був судимий за майнові злочини. Мотиви його вчинку з’ясовують правоохоронці.
За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 КК України (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого). Санкція статті передбачає покарання - від трьох до п’яти років обмеження або позбавлення волі.
Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри та обрання міри запобіжного заходу.
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