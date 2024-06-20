У столиці понівечили могили загиблих воїнів "Да Вінчі", "Джуса" та Петриченка
Київ • УНН
Невідомі осквернили могили загиблих українських солдатів Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, Андрія "Джуса" Пільщикова та Павла Петриченка.
У Києві пошкодили могили воїнів Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, Андрія "Джуса" Пільщикова та Павла Петриченка. Невідомі, зокрема порвали портрет Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. Про це повідомили українська волонтерка, офіцерка ЗСУ Аліна Михайлова, передає УНН.
На могилах загиблих воїнів – Да Вінчі, Джуса, Петриченка – сьогодні вночі зробили розгром. Сім’ї та друзі це відновлять. А ось вам абсолютні ***си, хто це зробив – буде дуже погано, бо ми знайдемо кожного
На відео видно, що невідомі пошкодили фото на могилі Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, розкидали лампадки з місць поховань захисників України.
На Тернопільщині вандал пошкодив могили полеглих військових 04.06.24, 11:19 • 14766 переглядiв