Акт вандалізму на могилах загиблих воїнів "Да Вінчі", "Джуса" та Петриченка вчинила невідома жінка. Розпочато розслідування - прокуратура
Київ • УНН
Невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі"), Андрія Пильщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка на Аскольдовій могилі в Києві, пошкодивши меморіальні дошки, лампади і український прапор, що стало приводом для порушення кримінальної справи.
Розпочато розслідування за фактом наруги над могилами захисників України – Дмитра Коцюбайла с позивним "Да Вінчі", Андрія Пильщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка - на території Аскольдової могили в Києві. Про це у четвер повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає УНН.
20 червня зранку на території Аскольдової могили в м. Києві невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла с позивним "Да Вінчі", Андрія Пильщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка
На могилах зірвані та поламані пам’ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України.
Здійснюються оперативні слідчі та розшукові дії для встановлення особи жінки.
За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва розпочато кримінальне провадження за фактом наруги над могилами захисників України (ч. 2 ст. 297 КК України).
Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.
Досудове розслідування проводять слідчі Печерського управління поліції м. Києва.
У столиці понівечили могили загиблих воїнів "Да Вінчі", "Джуса" та Петриченка20.06.24, 09:59 • 38932 перегляди