Задержанной женщине сообщено о подозрении по делу о надругательстве над могилами погибших защитников Украины - Дмитрия Коцюбайла с позывным "Да Винчи", Андрея Пильщикова с позывным "Джус", а также Павла Петриченко, готовится ходатайство об избрании меры пресечения, сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Сообщено о подозрении 60-летней женщине, по факту надругательства над могилами защитников Украины, совершенному из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 297 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, 20 июня на территории Аскольдовой могилы в городе Киеве подозреваемая совершила акт вандализма на могилах погибших защитников Украины – Дмитрия Коцюбайла с позывным "Да Винчи", Андрея Пильщикова с позывным "Джус", а также Павла Петриченко.

"Злоумышленница из хулиганских побуждений нанесла более 20 ударов палкой по могилам защитников, сорвала и поломала памятные таблички, разбила лампадки", - указали в прокуратуре.

Правоохранители в тот же день разыскали женщину и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

"Готовится ходатайство об избрании меры пресечения", - сообщили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.