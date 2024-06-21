Киев • УНН
60-летней женщине сообщили о подозрении в осквернении могил погибших защитников Украины Дмитрия Коцюбайла, Андрея Пильщикова и Павла Петриченко, ей грозит до 7 лет лишения свободы за хулиганский поступок.
Задержанной женщине сообщено о подозрении по делу о надругательстве над могилами погибших защитников Украины - Дмитрия Коцюбайла с позывным "Да Винчи", Андрея Пильщикова с позывным "Джус", а также Павла Петриченко, готовится ходатайство об избрании меры пресечения, сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры в пятницу, пишет УНН.
Детали
"Сообщено о подозрении 60-летней женщине, по факту надругательства над могилами защитников Украины, совершенному из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 297 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Согласно данным следствия, 20 июня на территории Аскольдовой могилы в городе Киеве подозреваемая совершила акт вандализма на могилах погибших защитников Украины – Дмитрия Коцюбайла с позывным "Да Винчи", Андрея Пильщикова с позывным "Джус", а также Павла Петриченко.
"Злоумышленница из хулиганских побуждений нанесла более 20 ударов палкой по могилам защитников, сорвала и поломала памятные таблички, разбила лампадки", - указали в прокуратуре.
Правоохранители в тот же день разыскали женщину и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
"Готовится ходатайство об избрании меры пресечения", - сообщили в прокуратуре.
Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.