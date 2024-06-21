Наруга над могилами загиблих воїнів "Да Вінчі", "Джуса" та Петриченка: затриманій жінці повідомили про підозру
Київ • УНН
60-річній жінці повідомили про підозру в оскверненні могил загиблих захисників України Дмитра Коцюбайла, Андрія Пільщикова та Павла Петриченка, їй загрожує до 7 років позбавлення волі за хуліганський вчинок.
Затриманій жінці повідомлено про підозру у справі про наругу над могилами загиблих захисників України - Дмитра Коцюбайла с позивним "Да Вінчі", Андрія Пильщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка, готується клопотання про обрання запобіжного заходу, повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
"Повідомлено про підозру 60-річній жінці, за фактом наруги над могилами захисників України, вчиненому з хуліганських мотивів (ч. 3 ст. 297 КК України)", - ідеться у повідомленні.
Згідно з даними слідства, 20 червня на території Аскольдової могили в місті Києві підозрювана вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла с позивним "Да Вінчі", Андрія Пильщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка.
"Зловмисниця з хуліганських мотивів завдала понад 20 ударів палицею по могилах захисників, зірвала та поламала пам’ятні таблички, розбила лампадки", - вказали у прокуратурі.
Правоохоронці у той же день розшукали жінку та затримали в порядку ст. 208 КПК України.
"Готується клопотання про обрання запобіжного заходу", - повідомили у прокуратурі.
Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.