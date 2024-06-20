Наруга над могилами загиблих воїнів "Да Вінчі", "Джуса" та Петриченка: підозрювану жінку затримали
Київ • УНН
Підозрювану у вчиненні наруги над могилами загиблих захисників України - Дмитра Коцюбайла с позивним "Да Вінчі", Андрія Пильщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка - затримали.
Підозрювану у вчиненні наруги над могилами загиблих захисників України - Дмитра Коцюбайла с позивним "Да Вінчі", Андрія Пильщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка - затримали, повідомила у четвер Київська міська прокуратура та поліція Києва, пише УНН.
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"Затримано 60-річну жінку, яку розшукували за наругу над могилами захисників України. З нею працюють правоохоронці", - повідомили у прокуратурі у соцмережах.
За даними поліції Києва, наразі зі правопорушницею тривають першочергові слідчі дії, їй готується повідомлення про підозру.
Нагадаємо
20 червня було розпочато розслідування за фактом наруги над могилами захисників України - Дмитра Коцюбайла с позивним "Да Вінчі", Андрія Пильщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка - на території Аскольдової могили в Києві.