Подозреваемую в совершении надругательства над могилами погибших защитников Украины - Дмитрия Коцюбайла с позывным "Да Винчи", Андрея Пильщикова с позывным "Джус", а также Павла Петриченко - задержали, сообщила в четверг Киевская городская прокуратура и полиция Киева, пишет УНН.

Детали

"Задержана 60-летняя женщина, которую разыскивали за надругательство над могилами защитников Украины. С ней работают правоохранители", - сообщили в прокуратуре в соцсетях.

По данным полиции Киева, сейчас с правонарушительницей продолжаются первоочередные следственные действия, ей готовится сообщение о подозрении.

Напомним

20 июня было начато расследование по факту надругательства над могилами защитников Украины - Дмитрия Коцюбайла с позывным "Да Винчи", Андрея Пильщикова с позывным "Джус", а также Павла Петриченко - на территории Аскольдовой могилы в Киеве.