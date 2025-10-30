Ограбление Лувра: задержаны пятеро подозреваемых

В среду, 29 октября, в Париже и пригородах задержали пятерых подозреваемых по резонансному делу об ограблении Лувра, которое произошло 19 октября. Один из них, по словам прокурора Лор Беккуо, был главной целью следствия, и его ДНК связывают с местом преступления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFMTV.

Детали

Четверо других мужчин допрашиваются как лица, которые могут предоставить важную информацию. По данным BFMTV, задержания произошли в разных районах столицы, в частности вблизи Обервиля в департаменте Сен-Сен-Дени.

Прокурор подчеркнула, что новые аресты не связаны с двумя лицами, задержанными ранее - 25 октября. Тех двух мужчин уже официально обвинили и взяли под стражу. Один из них подозревается в "организованном ограблении" и "преступном сговоре". Обвинения против второго подозреваемого пока неизвестны.

Дополнительно

В ходе обысков, проведенных после новых арестов, следователям не удалось найти ни одной части похищенных драгоценностей. Восемь коронных ювелирных изделий Франции до сих пор считаются пропавшими без вести.

"Кирпичик за кирпичиком расследование усиливается и продолжает устанавливать всех главных героев", – уверяет прокурор Лор Беккуо.

Расследование продолжается, а полиция продолжает поиски пропавших драгоценностей и установление всех причастных к ограблению.

Напомним

Преступникам понадобилось всего несколько минут, чтобы похитить из Лувра почти десяток драгоценных экспонатов. Представители властей Франции обещают - бесценные драгоценности найдут, а виновных накажут.