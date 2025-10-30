Пограбування Лувру: затримано п'ятьох підозрюваних
Київ • УНН
У Парижі затримали п'ятьох підозрюваних у справі про пограбування Лувру, що сталося 19 жовтня. Один з них є головною ціллю слідства, його ДНК пов'язують з місцем злочину.
У середу, 29 жовтня, в Парижі та передмістях затримали п’ятьох підозрюваних у резонансній справі про пограбування Лувру, яке сталося 19 жовтня. Один із них, за словами прокурорки Лор Беккуо, був головною ціллю слідства, і його ДНК пов’язують із місцем злочину. Про це повідомляє УНН з посиланням на BFMTV.
Деталі
Інших чотирьох чоловіків допитують як осіб, що можуть надати важливу інформацію. За даними BFMTV, затримання відбулися в різних районах столиці, зокрема поблизу Обервіля в департаменті Сен-Сен-Дені.
Прокурор наголосила, що нові арешти не пов’язані із двома особами, яких затриманих раніше - 25 жовтня. Тих двох чоловіків, уже офіційно звинуватили та взяли під варту. Один з них підозрюється у в "організованому пограбуванні" та "злочинній змові". Звинувачення проти другого підозрюваного поки що невідомі.
Додатково
Під час обшуків, проведених після нових арештів, слідчим не вдалося знайти жодної частини викрадених коштовностей. Вісім коронних ювелірних виробів Франції досі вважаються зниклими безвісти.
"Цеглинка за цеглинкою розслідування посилюється та продовжує встановлювати всіх головних героїв", – запевняє прокурорка Лор Беккуо.
Розслідування триває, а поліція продовжує пошуки зниклих коштовностей і встановлення всіх причетних до пограбування.
Нагадаємо
Злочинцям знадобилося лише кілька хвилини, щоб викрасти у Луврі майже десяток дорогоцінних експонатів. Представники влади Франції обіцяють - безцінні коштовності знайдуть, а винних покарають.