Удари рф по Запоріжжю 30 жовтня: 17 постраждалих, серед них - дитина, одна людина загинула

$42.080.01
48.980.00
ukenru
08:17 • 1746 перегляди
Погодинні відключення світла скасовані, але можуть повернутися - Міненерго
Ексклюзив
08:02 • 3886 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
07:49 • 4646 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
06:13 • 13267 перегляди
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
30 жовтня, 01:44 • 23441 перегляди
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
29 жовтня, 18:25 • 42735 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51 • 43713 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
29 жовтня, 14:53 • 42306 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 88381 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:21 • 43794 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
“Азовсталь” під пушиліним: окупанти готують аферу на 20 мільярдів рублів - ЦНС29 жовтня, 23:38 • 22537 перегляди
Вночі москва зазнала атаки безпілотників, кілька російських аеропортів призупинили роботу30 жовтня, 02:14 • 21684 перегляди
Запоріжжя зазнало ворожої атаки: пошкоджено об'єкт інфраструктури, у місті вирують пожежіPhoto03:11 • 16127 перегляди
Ворожі удари по енергетичній інфраструктурі спричинили перебої зі світлом та затримки поїздів04:34 • 27896 перегляди
В усіх регіонах України графіки відключень світла до 19 години - Укренерго06:35 • 9020 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України08:40 • 14 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 88380 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 77878 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto29 жовтня, 11:14 • 64684 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 96470 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 25986 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 34258 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 59546 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 63985 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 45048 перегляди
Удари рф по Запоріжжю 30 жовтня: 17 постраждалих, серед них - дитина, одна людина загинула

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Внаслідок російських ударів по Запоріжжю 30 жовтня постраждало 17 осіб, серед них дворічна дівчинка. Рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка з-під завалів.

Удари рф по Запоріжжю 30 жовтня: 17 постраждалих, серед них - дитина, одна людина загинула

Внаслідок російських ударів по Запоріжжю 30 жовтня постраждало 17 чоловік, серед яких - дворічна дівчинка. Також з під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка - він загинув, повідомляє УНН з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Новина доповнюється…

Євген Устименко

