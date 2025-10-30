Удари рф по Запоріжжю 30 жовтня: 17 постраждалих, серед них - дитина, одна людина загинула
Київ • УНН
Внаслідок російських ударів по Запоріжжю 30 жовтня постраждало 17 осіб, серед них дворічна дівчинка. Рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка з-під завалів.
Внаслідок російських ударів по Запоріжжю 30 жовтня постраждало 17 чоловік, серед яких - дворічна дівчинка. Також з під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка - він загинув, повідомляє УНН з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.