Удары рф по Запорожью 30 октября: 17 пострадавших, среди них - ребенок, один человек погиб
Киев • УНН
В результате российских ударов по Запорожью 30 октября пострадали 17 человек, среди которых - двухлетняя девочка. Также из-под завалов спасатели извлекли тело мужчины - он погиб, сообщает УНН со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Детали
Как отметил Федоров, увеличивается количество раненых в результате вражеской атаки на Запорожье.
Помощь врачей понадобилась, в том числе, детям двух, трех, пяти, шести, восьми и 16 лет
Напомним
В ночь на 30 октября россияне нанесли комбинированный удар по Запорожью. В результате - несколько человек ранены. Есть попадание в общежитие, разрушено несколько этажей, также повреждены объекты инфраструктуры.
Сначала сообщалось о 4 пострадавших, но впоследствии цифра возросла до 11, среди них есть дети.