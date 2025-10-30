Удары рф по Запорожью 30 октября: 17 пострадавших, среди них - ребенок, один человек погиб

В результате российских ударов по Запорожью 30 октября пострадали 17 человек, среди которых - двухлетняя девочка. Также из-под завалов спасатели извлекли тело мужчины - он погиб, сообщает УНН со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Детали

Как отметил Федоров, увеличивается количество раненых в результате вражеской атаки на Запорожье.

Помощь врачей понадобилась, в том числе, детям двух, трех, пяти, шести, восьми и 16 лет - добавил он.

Напомним

В ночь на 30 октября россияне нанесли комбинированный удар по Запорожью. В результате - несколько человек ранены. Есть попадание в общежитие, разрушено несколько этажей, также повреждены объекты инфраструктуры.

Сначала сообщалось о 4 пострадавших, но впоследствии цифра возросла до 11, среди них есть дети.