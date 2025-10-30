Удары рф по Запорожью 30 октября: 17 пострадавших, среди них - ребенок, один человек погиб

$42.080.01
08:17 • 5830 просмотра
Почасовые отключения света отменены, но могут вернуться - Минэнерго
Эксклюзив
08:02 • 11228 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
07:49 • 10545 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
06:13 • 16305 просмотра
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
30 октября, 01:44 • 25875 просмотра
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 43734 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 44500 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
29 октября, 14:53 • 42420 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 90971 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 43864 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
Ночью Москва подверглась атаке беспилотников, несколько российских аэропортов приостановили работу30 октября, 02:14 • 24400 просмотра
Запорожье подверглось вражеской атаке: поврежден объект инфраструктуры, в городе бушуют пожарыPhoto30 октября, 03:11 • 18791 просмотра
Вражеские удары по энергетической инфраструктуре вызвали перебои со светом и задержки поездов04:34 • 30660 просмотра
Во всех регионах Украины графики отключений света до 19 часов - Укрэнерго06:35 • 12204 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине08:40 • 6794 просмотра
публикации
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине08:40 • 7176 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 90977 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 80207 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto29 октября, 11:14 • 66876 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 98647 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 27170 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 35373 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 60545 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 64924 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 45964 просмотра
Удары рф по Запорожью 30 октября: 17 пострадавших, среди них - ребенок, один человек погиб

Киев • УНН

 • 1660 просмотра

В результате российских ударов по Запорожью 30 октября пострадали 17 человек, среди них двухлетняя девочка. Спасатели извлекли тело погибшего мужчины из-под завалов.

Удары рф по Запорожью 30 октября: 17 пострадавших, среди них - ребенок, один человек погиб

В результате российских ударов по Запорожью 30 октября пострадали 17 человек, среди которых - двухлетняя девочка. Также из-под завалов спасатели извлекли тело мужчины - он погиб, сообщает УНН со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Детали

Как отметил Федоров, увеличивается количество раненых в результате вражеской атаки на Запорожье.

Помощь врачей понадобилась, в том числе, детям двух, трех, пяти, шести, восьми и 16 лет

- добавил он.

Напомним

В ночь на 30 октября россияне нанесли комбинированный удар по Запорожью. В результате - несколько человек ранены. Есть попадание в общежитие, разрушено несколько этажей, также повреждены объекты инфраструктуры.

Сначала сообщалось о 4 пострадавших, но впоследствии цифра возросла до 11, среди них есть дети.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Война в Украине
Запорожье