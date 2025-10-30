Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки на Запоріжжя зросла до 11, серед них діти

$42.080.01
48.980.00
ukenru
01:44 • 13805 перегляди
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
29 жовтня, 18:25 • 29870 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51 • 33931 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
29 жовтня, 14:53 • 34817 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 73023 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:21 • 41691 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
29 жовтня, 11:54 • 66979 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
29 жовтня, 09:51 • 31285 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 87654 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 49741 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
DeepState: російські війська закріплюються у східній і північній частині Покровська29 жовтня, 19:52 • 11826 перегляди
Південна Корея заплатить США $350 мільярдів за зниження мит - Трамп29 жовтня, 21:59 • 6374 перегляди
“Азовсталь” під пушиліним: окупанти готують аферу на 20 мільярдів рублів - ЦНС23:38 • 11957 перегляди
Вночі москва зазнала атаки безпілотників, кілька російських аеропортів призупинили роботу02:14 • 11077 перегляди
Ворожі удари по енергетичній інфраструктурі спричинили перебої зі світлом та затримки поїздів04:34 • 12186 перегляди
Публікації
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 73007 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 66966 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto29 жовтня, 11:14 • 55930 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 87645 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 107887 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Андрій Сибіга
Іван Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Запоріжжя
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 20634 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 29463 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 55365 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 60103 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 41255 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Іскандер (ОТРК)
YouTube

Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки на Запоріжжя зросла до 11, серед них діти

Київ • УНН

 • 596 перегляди

Внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя постраждали 11 осіб, серед них шестеро дітей віком від 3 до 6 років. Зруйновано кілька поверхів гуртожитку та пошкоджено об'єкти інфраструктури.

Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки на Запоріжжя зросла до 11, серед них діти

До 11 Кількість постраждалих унаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя зросла до 11. Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, Серед поранених шестеро дітей - троє дівчаток та троє хлопчиків. Дітям від 3 до 6 років.

Усі отримують необхідну медичну допомогу

- розповів Федоров.

Пізніше він додав, що через атаку росіян пошкоджені 5 багатоповерхівок та кілька приватних будинків, зруйнований гуртожиток, понівечені обʼєкти інфраструктури.

Тим часом ДСНС опублікувало відео ліквідації наслідків ворожих ударів по Запоріжжю.

Нагадаємо

В ніч на 30 жовтня росіяни завдали комбінованого удару по Запоріжжю. Як наслідок - кілька людей поранено, Є влучання в гуртожиток, зруйновано кілька поверхів, також пошкоджено об'єкти інфраструктури.

Окупанти атакували рятувальників під час гасіння пожежі на Запоріжжі, є поранений23.10.25, 21:49 • 4965 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Запоріжжя