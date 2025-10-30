Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки на Запоріжжя зросла до 11, серед них діти
Київ • УНН
Внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя постраждали 11 осіб, серед них шестеро дітей віком від 3 до 6 років. Зруйновано кілька поверхів гуртожитку та пошкоджено об'єкти інфраструктури.
До 11 Кількість постраждалих унаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя зросла до 11. Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров, інформує УНН.
Деталі
За його словами, Серед поранених шестеро дітей - троє дівчаток та троє хлопчиків. Дітям від 3 до 6 років.
Усі отримують необхідну медичну допомогу
Пізніше він додав, що через атаку росіян пошкоджені 5 багатоповерхівок та кілька приватних будинків, зруйнований гуртожиток, понівечені обʼєкти інфраструктури.
Тим часом ДСНС опублікувало відео ліквідації наслідків ворожих ударів по Запоріжжю.
Нагадаємо
В ніч на 30 жовтня росіяни завдали комбінованого удару по Запоріжжю. Як наслідок - кілька людей поранено, Є влучання в гуртожиток, зруйновано кілька поверхів, також пошкоджено об'єкти інфраструктури.
