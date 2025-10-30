Число пострадавших в результате ночной атаки на Запорожье возросло до 11, среди них дети
Киев • УНН
В результате ночной вражеской атаки на Запорожье пострадали 11 человек, среди них шестеро детей в возрасте от 3 до 6 лет. Разрушено несколько этажей общежития и повреждены объекты инфраструктуры.
До 11 Число пострадавших в результате ночной вражеской атаки на Запорожье возросло до 11. Об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, среди раненых шестеро детей - трое девочек и трое мальчиков. Детям от 3 до 6 лет.
Все получают необходимую медицинскую помощь
Позже он добавил, что из-за атаки россиян повреждены 5 многоэтажек и несколько частных домов, разрушено общежитие, повреждены объекты инфраструктуры.
Тем временем ГСЧС опубликовало видео ликвидации последствий вражеских ударов по Запорожью.
Напомним
В ночь на 30 октября россияне нанесли комбинированный удар по Запорожью. В результате - несколько человек ранены, есть попадание в общежитие, разрушено несколько этажей, также повреждены объекты инфраструктуры.
