Число пострадавших в результате ночной атаки на Запорожье возросло до 11, среди них дети

06:13 • 742 просмотра
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
01:44 • 17322 просмотра
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 37670 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 39832 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
29 октября, 14:53 • 40497 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 82240 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 43451 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
29 октября, 11:54 • 72872 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
29 октября, 09:51 • 31477 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 92062 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
публикации
Эксклюзивы
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 82256 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 72886 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto29 октября, 11:14 • 60244 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 92073 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту29 октября, 06:30 • 115705 просмотра
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Иван Федоров
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Запорожье
Запорожская область
Число пострадавших в результате ночной атаки на Запорожье возросло до 11, среди них дети

Киев • УНН

 • 1904 просмотра

В результате ночной вражеской атаки на Запорожье пострадали 11 человек, среди них шестеро детей в возрасте от 3 до 6 лет. Разрушено несколько этажей общежития и повреждены объекты инфраструктуры.

Число пострадавших в результате ночной атаки на Запорожье возросло до 11, среди них дети

До 11 Число пострадавших в результате ночной вражеской атаки на Запорожье возросло до 11. Об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, среди раненых шестеро детей - трое девочек и трое мальчиков. Детям от 3 до 6 лет.

Все получают необходимую медицинскую помощь

- рассказал Федоров.

Позже он добавил, что из-за атаки россиян повреждены 5 многоэтажек и несколько частных домов, разрушено общежитие, повреждены объекты инфраструктуры.

Тем временем ГСЧС опубликовало видео ликвидации последствий вражеских ударов по Запорожью.

Напомним

В ночь на 30 октября россияне нанесли комбинированный удар по Запорожью. В результате - несколько человек ранены, есть попадание в общежитие, разрушено несколько этажей, также повреждены объекты инфраструктуры.

Оккупанты атаковали спасателей во время тушения пожара в Запорожье, есть раненый23.10.25, 21:49 • 4966 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Запорожье