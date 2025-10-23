Оккупанты атаковали спасателей во время тушения пожара в Запорожье, есть раненый
Киев • УНН
В Орехове Запорожской области российские войска нанесли удар FPV-дроном по пожарно-спасательному автомобилю. Один спасатель получил ранение плеча и минно-взрывную травму.
В Запорожской области российские захватчики нанесли очередной удар по украинским спасателям во время тушения пожара в Орехове. В результате один чрезвычайник получил ранения, пишет УНН со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций.
российские войска нанесли удар FPV-дроном по пожарно-спасательному автомобилю после ликвидации пожара в Орехове Запорожской области. Один спасатель получил ранение плеча и минно-взрывную травму. Его транспортировали в больницу. Другие чрезвычайники не пострадали
Также был поврежден пожарный автомобиль.
Это еще один пример сознательных атак оккупантов на спасателей — людей, которые ежедневно спасают жизни других, рискуя собственной
Дополнение
В Харьковской области в результате повторного удара российских войск погиб спасатель, еще пятеро его коллег были ранены.