Оккупанты атаковали спасателей во время тушения пожара в Запорожье, есть раненый

Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
Завтра в ряде регионов Украины будут отключения: сколько очередей будут без "света"
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причины
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green Grey
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый дом
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фото
В российском Ставрополе "громко" ликвидировали по меньшей мере трех российских десантников - ГУР
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечера
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечера
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференций
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книги
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фото
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказал
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ
Оккупанты атаковали спасателей во время тушения пожара в Запорожье, есть раненый

Киев • УНН

 • 1316 просмотра

В Орехове Запорожской области российские войска нанесли удар FPV-дроном по пожарно-спасательному автомобилю. Один спасатель получил ранение плеча и минно-взрывную травму.

Оккупанты атаковали спасателей во время тушения пожара в Запорожье, есть раненый

В Запорожской области российские захватчики нанесли очередной удар по украинским спасателям во время тушения пожара в Орехове. В результате один чрезвычайник получил ранения, пишет УНН со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций.

российские войска нанесли удар FPV-дроном по пожарно-спасательному автомобилю после ликвидации пожара в Орехове Запорожской области. Один спасатель получил ранение плеча и минно-взрывную травму. Его транспортировали в больницу. Другие чрезвычайники не пострадали 

- сообщили в ГСЧС.

Также был поврежден пожарный автомобиль.

Это еще один пример сознательных атак оккупантов на спасателей — людей, которые ежедневно спасают жизни других, рискуя собственной 

- подчеркнули в ГСЧС.

Дополнение

В Харьковской области в результате повторного удара российских войск погиб спасатель, еще пятеро его коллег были ранены.

Павел Зинченко

