Рятувальник загинув на Харківщині через повторний удар рф, п'ятеро поранені
Київ • УНН
На Куп'янщині вночі 23 жовтня загинув командир відділення ДСНС Юрій Чистіков, 1975 року народження. Російські терористи повторно обстріляли місце гасіння пожежі, спричиненої дроном, поранивши п'ятьох рятувальників.
У Харківській області внаслідок повторного удару російських військ загинув рятувальник, ще п’ятеро його колег були поранені, повідомили у четвер у ДСНС України, пише УНН.
Деталі
"Уночі, 23 жовтня, під час виконання бойового завдання на Куп’янщині загинув справжній Герой - командир відділення 43 Державної пожежно-рятувальної частини 4 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Харківській області головний майстер-сержант служби цивільного захисту Чистіков Юрій Петрович, 1975 року народження", - повідомили у ДСНС.
У рятувальника, як повідомляється, залишилась донька.
"Під час гасіння пожежі, спричиненої ударом ворожого дрону у селі Зелений Гай Великобурлуцької громади Куп’янського району, російські терористи повторно обстріляли місце, де працювали рятувальники. Ворожий удар забрав життя рятувальника, п’ятеро його колег постраждало", - вказали у ДСНС.
