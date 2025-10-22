$41.740.01
Ексклюзив
14:00 • 2244 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
13:53 • 4512 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
13:15 • 4828 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК “Металіст 1925”Photo
13:10 • 6472 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
12:56 • 5902 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
12:50 • 6996 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
09:47 • 15490 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
09:23 • 17004 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
08:35 • 26141 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показникиPhoto
22 жовтня, 07:30 • 31624 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
Кількість постраждалих від атак рф на Харків та Запоріжжя зросла: оновлені дані

Київ • УНН

 • 966 перегляди

Внаслідок атак рф на Харків загинула одна людина, дев'ять поранені. У Запоріжжі кількість постраждалих зросла до 15, серед них двоє немовлят.

Кількість постраждалих від атак рф на Харків та Запоріжжя зросла: оновлені дані

Кількість постраждалих внаслідок атак рф на Харків та Запоріжжя зросла - до 9 та 15 відповідно, повідомили місцева влада та правоохоронні органи, пише УНН.

Харків

За даними Харківської обласної прокуратури, внаслідок російської атаки на Харків одна людина загинула, девʼять - поранені. Раніше було відомо про 7 постраждалих.

"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в Харкові22.10.25, 12:23 • 17004 перегляди

Загинув 42-річний чоловік - працівник комунального підприємства. Ще девʼять осіб - троє чоловіків і шість жінок - дістали поранення, травми

- повідомили у прокуратурі.

За даними слідства, російські військові атакували Холодногірський район Харкова 22 жовтня близько 11:00. Удар було завдано трьома БпЛА, попередньо - типу "Герань-2".

Зафіксовано влучання у приватний дитячий садок, у якому на той момент перебували діти та вихователі. Завдяки своєчасному переходу до укриття, постраждалих серед них немає. Також пошкоджено прилеглі житлові будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Запоріжжя

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, кількість постраждалих внаслідок нічної атаки рф на Запоріжжя збільшилася до 15, серед них - двоє немовлят. Раніше було відомо про 13 постраждалих у місті.

Кількість постраждалих від російського обстрілу у Запоріжжі зросла до тринадцяти22.10.25, 06:28 • 4234 перегляди

Уже 15 поранених, у тому числі, троє дітей: збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Допомога медиків знадобилася двом немовлятам - семимісячного хлопчика ушпиталили, піврічна дитина після отримання допомоги лікуватиметься вдома. Під наглядом лікарів залишився і 13-річний хлопчик

- написав Федоров у соцмережах.

У більшості постраждалих, з його слів, осколкові поранення, контузії, отруєння продуктами горіння. "На щастя, їхнім життям нічого не загрожує", - вказав голова ОВА.

За даними Запорізької обласної прокуратури, 22 жовтня вночі та близько пʼятої ранку 23 жовтня росіяни завдали комбінованого удару по цивільній та критичній інфраструктурі Запоріжжя. Попередньо ворог застосував понад 12 БпЛА різного типу. Декілька ударів прийшлось по багатоповерховим будинкам, внаслідок чого відбулось займання. Наразі пожежі ліквідовано. Вибуховою хвилею та уламками вибито вікна та двері.

Кількість поранених у Києві зросла до 29 після масованої атаки рф22.10.25, 14:55 • 1388 переглядiв

Юлія Шрамко

