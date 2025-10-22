Кількість постраждалих від атак рф на Харків та Запоріжжя зросла: оновлені дані
Київ • УНН
Внаслідок атак рф на Харків загинула одна людина, дев'ять поранені. У Запоріжжі кількість постраждалих зросла до 15, серед них двоє немовлят.
Кількість постраждалих внаслідок атак рф на Харків та Запоріжжя зросла - до 9 та 15 відповідно, повідомили місцева влада та правоохоронні органи, пише УНН.
Харків
За даними Харківської обласної прокуратури, внаслідок російської атаки на Харків одна людина загинула, девʼять - поранені. Раніше було відомо про 7 постраждалих.
Загинув 42-річний чоловік - працівник комунального підприємства. Ще девʼять осіб - троє чоловіків і шість жінок - дістали поранення, травми
За даними слідства, російські військові атакували Холодногірський район Харкова 22 жовтня близько 11:00. Удар було завдано трьома БпЛА, попередньо - типу "Герань-2".
Зафіксовано влучання у приватний дитячий садок, у якому на той момент перебували діти та вихователі. Завдяки своєчасному переходу до укриття, постраждалих серед них немає. Також пошкоджено прилеглі житлові будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Запоріжжя
Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, кількість постраждалих внаслідок нічної атаки рф на Запоріжжя збільшилася до 15, серед них - двоє немовлят. Раніше було відомо про 13 постраждалих у місті.
Уже 15 поранених, у тому числі, троє дітей: збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Допомога медиків знадобилася двом немовлятам - семимісячного хлопчика ушпиталили, піврічна дитина після отримання допомоги лікуватиметься вдома. Під наглядом лікарів залишився і 13-річний хлопчик
У більшості постраждалих, з його слів, осколкові поранення, контузії, отруєння продуктами горіння. "На щастя, їхнім життям нічого не загрожує", - вказав голова ОВА.
За даними Запорізької обласної прокуратури, 22 жовтня вночі та близько пʼятої ранку 23 жовтня росіяни завдали комбінованого удару по цивільній та критичній інфраструктурі Запоріжжя. Попередньо ворог застосував понад 12 БпЛА різного типу. Декілька ударів прийшлось по багатоповерховим будинкам, внаслідок чого відбулось займання. Наразі пожежі ліквідовано. Вибуховою хвилею та уламками вибито вікна та двері.
