"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в Харкові

Президент України Володимир Зеленський відреагував на влучання російського безпілотника по дитячому садочку в Харкові після масованої нічної атаки рф, вказавши, що "ці удари - це плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні", пише УНН.

Деталі

"Удар російського безпілотника по дитячому садочку в Харкові – після ночі масованої атаки. На жаль, відомо про одного загиблого. Мої співчуття рідним. Станом на зараз семеро людей постраждало", - написав Зеленський у соцмережах, показавши наслідки.

Зі слів Глави держави, постраждалим надається медична допомога.

"Усі діти евакуйовані й перебувають в укриттях. За попередньою інформацією, у багатьох гостра реакція на стрес", - зазначив Президент.

Немає і не може бути жодного виправдання удару дроном по дитячому садку. Очевидно, що росія нахабніє. Ці удари – це плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні. Бандитів і терористів можна поставити на місце лише силою - підкреслив Зеленський.

