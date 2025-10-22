Ранковий удар рф по Харкову: є загиблий і п'ятеро постраждалих
Київ • УНН
Внаслідок ранкової атаки рф на Харків загинув 40-річний чоловік та п'ятеро людей постраждали. Удар прийшовся по дитячому садочку, де сталася пожежа.
У Харкові через ранкову атаку рф відомо вже про одного загиблого та 5 постраждалих, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Внаслідок ворожої атаки Харкова загинув 40-річний чоловік. На цей час відомо загалом про 5 постраждалих
"Одна людина загинула внаслідок удару по дитячому садочку", - уточнив мер міста Ігор Терехов у соцмережах.
Лікарі надають постраждалим усю необхідну допомогу, вказав голова ОВА.
Доповнення
Внаслідок ворожої атаки сталася пожежа у дитсадку у Холодногірському районі, була евакуація дітей. Раніше було відомо про 4 постраждалих.