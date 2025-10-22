Ранковий удар рф по Харкову: є загиблий і п'ятеро постраждалих

У Харкові через ранкову атаку рф відомо вже про одного загиблого та 5 постраждалих, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Внаслідок ворожої атаки Харкова загинув 40-річний чоловік. На цей час відомо загалом про 5 постраждалих - повідомив Синєгубов.

"Одна людина загинула внаслідок удару по дитячому садочку", - уточнив мер міста Ігор Терехов у соцмережах.

Лікарі надають постраждалим усю необхідну допомогу, вказав голова ОВА.

Доповнення

Внаслідок ворожої атаки сталася пожежа у дитсадку у Холодногірському районі, була евакуація дітей. Раніше було відомо про 4 постраждалих.