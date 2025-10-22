Утренний удар рф по Харькову: есть погибший и пятеро пострадавших
Киев • УНН
В результате утренней атаки РФ на Харьков погиб 40-летний мужчина и пять человек пострадали. Удар пришелся по детскому саду, где произошел пожар.
В Харькове из-за утренней атаки рф известно уже об одном погибшем и 5 пострадавших, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
В результате вражеской атаки Харькова погиб 40-летний мужчина. В настоящее время известно в общей сложности о 5 пострадавших
"Один человек погиб в результате удара по детскому саду", - уточнил мэр города Игорь Терехов в соцсетях.
Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, указал глава ОВА.
Дополнение
В результате вражеской атаки произошел пожар в детском саду в Холодногорском районе, была эвакуация детей. Ранее было известно о 4 пострадавших.