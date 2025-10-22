$41.740.01
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в Харькове
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показатели
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
Большинство регионов охватили аварийные отключения света после очередной атаки рф на энергетику - Минэнерго
Поезда задерживаются и меняют маршруты из-за массированной атаки рф
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжается
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решение
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в Харькове

Киев • УНН

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал попадание российского беспилотника в детский сад в Харькове. В результате атаки погиб один человек, семеро пострадали, а дети эвакуированы.

"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на попадание российского беспилотника по детскому саду в Харькове после массированной ночной атаки рф, указав, что "эти удары - это плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении", пишет УНН.

Детали

"Удар российского беспилотника по детскому саду в Харькове – после ночи массированной атаки. К сожалению, известно об одном погибшем. Мои соболезнования родным. По состоянию на сейчас семь человек пострадали", - написал Зеленский в соцсетях, показав последствия.

По словам Главы государства, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

"Все дети эвакуированы и находятся в укрытиях. По предварительной информации, у многих острая реакция на стресс", - отметил Президент.

Нет и не может быть никакого оправдания удару дроном по детскому саду. Очевидно, что россия наглеет. Эти удары – это плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении. Бандитов и террористов можно поставить на место только силой

- подчеркнул Зеленский.

Юлия Шрамко

