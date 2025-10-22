"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в Харькове
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал попадание российского беспилотника в детский сад в Харькове. В результате атаки погиб один человек, семеро пострадали, а дети эвакуированы.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на попадание российского беспилотника по детскому саду в Харькове после массированной ночной атаки рф, указав, что "эти удары - это плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении", пишет УНН.
Детали
"Удар российского беспилотника по детскому саду в Харькове – после ночи массированной атаки. К сожалению, известно об одном погибшем. Мои соболезнования родным. По состоянию на сейчас семь человек пострадали", - написал Зеленский в соцсетях, показав последствия.
По словам Главы государства, пострадавшим оказывается медицинская помощь.
"Все дети эвакуированы и находятся в укрытиях. По предварительной информации, у многих острая реакция на стресс", - отметил Президент.
Нет и не может быть никакого оправдания удару дроном по детскому саду. Очевидно, что россия наглеет. Эти удары – это плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении. Бандитов и террористов можно поставить на место только силой
