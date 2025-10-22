Кількість постраждалих від російського обстрілу у Запоріжжі зросла до тринадцяти
Київ • УНН
Кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу Запоріжжя у ніч проти 22 жовтня зросла до 13 осіб. Раніше повідомлялося про пожежі у багатоповерхівці та приватних будинках.
У Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу у ніч проти 22 жовтня збільшилася до тринадцяти. Про це інформує очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.
Кількість постраждалих, які звернулись за допомогою медиків, зросла до 13 людей
За даними ДСНС України, було зафіксовано кілька пожеж:
- горіли балкони на 4 поверхах житлового будинку (100 кв.м);
- займання чотирьох балконів у п’ятиповерхівці (60 кв.м);
- пожежа покрівлі багатоповерхового будинку — ліквідована.
"Рятувальники провели евакуацію мешканців із зон небезпеки", - додали в ДСНС.
Нагадаємо
У ніч проти середи, 22 жовтня російська армія атакувала Запоріжжя. Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу виникли пожежі у багатоповерхівці та приватних будинках.