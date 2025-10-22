Кількість постраждалих від російського обстрілу у Запоріжжі зросла до тринадцяти

$41.760.03
48.660.10
ukenru
00:40 • 9802 перегляди
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триваєVideo
21 жовтня, 21:57 • 22523 перегляди
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішенняVideo
21 жовтня, 19:58 • 25763 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07 • 23821 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
21 жовтня, 17:01 • 25755 перегляди
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
21 жовтня, 14:07 • 30277 перегляди
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
21 жовтня, 13:53 • 45718 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto
21 жовтня, 12:57 • 24368 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
21 жовтня, 11:39 • 23495 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
21 жовтня, 10:33 • 24438 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.5м/с
86%
749мм
Популярнi новини
Правки до держбюджету-2026: Верховна Рада працювала майже до комендантської години21 жовтня, 21:03 • 11280 перегляди
У Києві вибухи: працює протиповітряна оборона 21 жовтня, 22:19 • 12189 перегляди
росіяни атакували Київ балістикою, зафіксовано пожежу – Кличко21 жовтня, 22:30 • 8212 перегляди
армія рф вдарила по інфраструктурі Запоріжжя - ОВА21 жовтня, 22:43 • 6532 перегляди
Виклик медиків, пожежі в різних районах: що відомо про наслідки нічної атаки на Київ 21 жовтня, 22:59 • 12047 перегляди
Публікації
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto21 жовтня, 13:53 • 45718 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto21 жовтня, 07:50 • 51742 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-202621 жовтня, 06:03 • 50112 перегляди
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto20 жовтня, 15:48 • 54898 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 111725 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Марко Рубіо
Ніколя Саркозі
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Угорщина
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 13958 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 29547 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 39958 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 30936 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 87043 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Золото
Х-47М2 «Кинджал»
МіГ-31
BFM TV

Кількість постраждалих від російського обстрілу у Запоріжжі зросла до тринадцяти

Київ • УНН

 • 2596 перегляди

Кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу Запоріжжя у ніч проти 22 жовтня зросла до 13 осіб. Раніше повідомлялося про пожежі у багатоповерхівці та приватних будинках.

Кількість постраждалих від російського обстрілу у Запоріжжі зросла до тринадцяти

У Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу у ніч проти 22 жовтня збільшилася до тринадцяти. Про це інформує очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.      

Кількість постраждалих, які звернулись за допомогою медиків, зросла до 13 людей

- написав Федоров у своєму Telegram.

За даними ДСНС України, було зафіксовано кілька пожеж:

  • горіли балкони на 4 поверхах житлового будинку (100 кв.м);
    • займання чотирьох балконів у п’ятиповерхівці (60 кв.м);
      • пожежа покрівлі багатоповерхового будинку — ліквідована.

        "Рятувальники провели евакуацію мешканців із зон небезпеки", - додали в ДСНС.

        Нагадаємо

        У ніч проти середи, 22 жовтня російська армія атакувала Запоріжжя. Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу виникли пожежі у багатоповерхівці та приватних будинках.  

        Віта Зеленецька

        Війна в Україні
        Війна в Україні
        Запоріжжя