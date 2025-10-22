Число пострадавших от российского обстрела в Запорожье возросло до тринадцати
Киев • УНН
Число пострадавших в результате российского обстрела Запорожья в ночь на 22 октября возросло до 13 человек. Ранее сообщалось о пожарах в многоэтажке и частных домах.
В Запорожье количество пострадавших в результате российского обстрела в ночь на 22 октября увеличилось до тринадцати. Об этом информирует глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.
Количество пострадавших, обратившихся за помощью медиков, возросло до 13 человек
По данным ГСЧС Украины, было зафиксировано несколько пожаров:
- горели балконы на 4 этажах жилого дома (100 кв.м);
- возгорание четырех балконов в пятиэтажке (60 кв.м);
- пожар кровли многоэтажного дома — ликвидирован.
"Спасатели провели эвакуацию жителей из зон опасности", - добавили в ГСЧС.
Напомним
В ночь на среду, 22 октября российская армия атаковала Запорожье. Ранее сообщалось, что в результате обстрела возникли пожары в многоэтажке и частных домах.