Число пострадавших от российского обстрела в Запорожье возросло до тринадцати

Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжаетсяVideo
21 октября, 21:57 • 21653 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo
21 октября, 19:58 • 25170 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
21 октября, 19:07 • 23276 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
21 октября, 17:01 • 25329 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
21 октября, 14:07 • 30139 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
21 октября, 13:53 • 45213 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
21 октября, 12:57 • 24354 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
21 октября, 11:39 • 23483 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
21 октября, 10:33 • 24425 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Поправки к госбюджету-2026: Верховная Рада работала почти до комендантского часа21 октября, 21:03 • 11033 просмотра
В Киеве взрывы: работает противовоздушная оборона21 октября, 22:19 • 11927 просмотра
россияне атаковали Киев баллистикой, зафиксирован пожар – Кличко21 октября, 22:30 • 7682 просмотра
армия рф ударила по инфраструктуре Запорожья - ОВА21 октября, 22:43 • 6010 просмотра
Вызов медиков, пожары в разных районах: что известно о последствиях ночной атаки на Киев22:59 • 11791 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto21 октября, 13:53 • 45215 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto21 октября, 07:50 • 51352 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202621 октября, 06:03 • 49732 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 54579 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 111409 просмотра
Дональд Трамп
Марко Рубио
Виталий Кличко
Николя Саркози
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Белый дом
Запорожье
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 13822 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 29423 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 39841 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 30834 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 86943 просмотра
Число пострадавших от российского обстрела в Запорожье возросло до тринадцати

Киев • УНН

 • 2388 просмотра

Число пострадавших в результате российского обстрела Запорожья в ночь на 22 октября возросло до 13 человек. Ранее сообщалось о пожарах в многоэтажке и частных домах.

Число пострадавших от российского обстрела в Запорожье возросло до тринадцати

В Запорожье количество пострадавших в результате российского обстрела в ночь на 22 октября увеличилось до тринадцати. Об этом информирует глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.      

Количество пострадавших, обратившихся за помощью медиков, возросло до 13 человек

- написал Федоров в своем Telegram.

По данным ГСЧС Украины, было зафиксировано несколько пожаров:

  • горели балконы на 4 этажах жилого дома (100 кв.м);
    • возгорание четырех балконов в пятиэтажке (60 кв.м);
      • пожар кровли многоэтажного дома — ликвидирован.

        "Спасатели провели эвакуацию жителей из зон опасности", - добавили в ГСЧС.

        Напомним

        В ночь на среду, 22 октября российская армия атаковала Запорожье. Ранее сообщалось, что в результате обстрела возникли пожары в многоэтажке и частных домах.  

        Вита Зеленецкая

