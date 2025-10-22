Кількість поранених у Києві зросла до 29 після масованої атаки рф
Київ • УНН
Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що кількість поранених у Києві зросла до 29 осіб, з них 5 дітей. Це сталося внаслідок масованої атаки рф.
У результаті масованої атаки рф на Київ кількість поранених зросла до 29. Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, передає УНН.
Станом на 14:30 кількість поранених внаслідок російської атаки зросла до 29 осіб. З них 5 дітей
Доповнення
У Києві під ворожим ударом були Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Голосіївський, Печерський та Солом'янський райони . Пошкоджені щонайменше 10 житлових будинків.
Орієнтовно на 11 годину тривала ліквідація пожежі у Дніпровському районі міста, пожежа локалізована.
