12:50 • 92 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
09:47 • 11303 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
09:23 • 13750 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
08:35 • 20197 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показникиPhoto
07:30 • 29008 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
22 жовтня, 05:20 • 27447 перегляди
Потяги затримуються та змінюють маршрути через масовану атаку рф
22 жовтня, 00:40 • 35192 перегляди
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триваєVideo
21 жовтня, 21:57 • 45603 перегляди
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішенняVideo
21 жовтня, 19:58 • 44057 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07 • 35314 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
Кількість поранених у Києві зросла до 29 після масованої атаки рф

Київ • УНН

 • 860 перегляди

Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що кількість поранених у Києві зросла до 29 осіб, з них 5 дітей. Це сталося внаслідок масованої атаки рф.

Кількість поранених у Києві зросла до 29 після масованої атаки рф

У результаті масованої атаки рф на Київ кількість поранених зросла до 29. Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, передає УНН.

Станом на 14:30 кількість поранених внаслідок російської атаки зросла до 29 осіб. З них 5 дітей 

- повідомив Ткаченко.

Доповнення

У Києві під ворожим ударом були Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Голосіївський, Печерський та Солом'янський райони . Пошкоджені щонайменше 10 житлових будинків.

Орієнтовно на 11 годину тривала ліквідація пожежі у Дніпровському районі міста, пожежа локалізована.

Частина будинків у Києві залишилася без гарячої води через нічні обстріли: які райони постраждали22.10.25, 13:34 • 1840 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКиїв
Війна в Україні
Київ