Кількість поранених у Києві зросла до 29 після масованої атаки рф

У результаті масованої атаки рф на Київ кількість поранених зросла до 29. Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, передає УНН.

Станом на 14:30 кількість поранених внаслідок російської атаки зросла до 29 осіб. З них 5 дітей - повідомив Ткаченко.

Доповнення

У Києві під ворожим ударом були Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Голосіївський, Печерський та Солом'янський райони . Пошкоджені щонайменше 10 житлових будинків.

Орієнтовно на 11 годину тривала ліквідація пожежі у Дніпровському районі міста, пожежа локалізована.

