Число раненых в Киеве возросло до 29 после массированной атаки рф
Киев • УНН
Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что число раненых в Киеве возросло до 29 человек, из них 5 детей. Это произошло в результате массированной атаки РФ.
По состоянию на 14:30 количество раненых в результате российской атаки возросло до 29 человек. Из них 5 детей
Дополнение
В Киеве под вражеским ударом были Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Голосеевский, Печерский и Соломенский районы. Повреждены по меньшей мере 10 жилых домов.
Ориентировочно на 11 часов продолжалась ликвидация пожара в Днепровском районе города, пожар локализован.
