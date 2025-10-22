Число пострадавших от атак рф на Харьков и Запорожье возросло: обновленные данные

Число пострадавших в результате атак рф на Харьков и Запорожье возросло - до 9 и 15 соответственно, сообщили местные власти и правоохранительные органы, пишет УНН.

Харьков

По данным Харьковской областной прокуратуры, в результате российской атаки на Харьков один человек погиб, девять - ранены. Ранее было известно о 7 пострадавших.

"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в Харькове

Погиб 42-летний мужчина - работник коммунального предприятия. Еще девять человек - трое мужчин и шесть женщин - получили ранения, травмы - сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, российские военные атаковали Холодногорский район Харькова 22 октября около 11:00. Удар был нанесен тремя БПЛА, предварительно - типа "Герань-2".

Зафиксировано попадание в частный детский сад, в котором на тот момент находились дети и воспитатели. Благодаря своевременному переходу в укрытие, пострадавших среди них нет. Также повреждены прилегающие жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Запорожье

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, число пострадавших в результате ночной атаки рф на Запорожье увеличилось до 15, среди них - двое младенцев. Ранее было известно о 13 пострадавших в городе.

Число пострадавших от российского обстрела в Запорожье возросло до тринадцати

Уже 15 раненых, в том числе трое детей: увеличивается число пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. Помощь медиков понадобилась двум младенцам - семимесячного мальчика госпитализировали, полугодовалый ребенок после получения помощи будет лечиться дома. Под наблюдением врачей остался и 13-летний мальчик - написал Федоров в соцсетях.

У большинства пострадавших, по его словам, осколочные ранения, контузии, отравление продуктами горения. "К счастью, их жизни ничего не угрожает", - указал глава ОВА.

По данным Запорожской областной прокуратуры, 22 октября ночью и около пяти утра 23 октября россияне нанесли комбинированный удар по гражданской и критической инфраструктуре Запорожья. Предварительно враг применил более 12 БПЛА различного типа. Несколько ударов пришлись по многоэтажным домам, в результате чего произошло возгорание. В настоящее время пожары ликвидированы. Взрывной волной и осколками выбиты окна и двери.

Число раненых в Киеве возросло до 29 после массированной атаки рф