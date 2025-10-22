Число пострадавших от атак рф на Харьков и Запорожье возросло: обновленные данные
Киев • УНН
В результате атак рф на Харьков погиб один человек, девять ранены. В Запорожье число пострадавших возросло до 15, среди них двое младенцев.
Число пострадавших в результате атак рф на Харьков и Запорожье возросло - до 9 и 15 соответственно, сообщили местные власти и правоохранительные органы, пишет УНН.
Харьков
По данным Харьковской областной прокуратуры, в результате российской атаки на Харьков один человек погиб, девять - ранены. Ранее было известно о 7 пострадавших.
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в Харькове22.10.25, 12:23 • 16952 просмотра
Погиб 42-летний мужчина - работник коммунального предприятия. Еще девять человек - трое мужчин и шесть женщин - получили ранения, травмы
По данным следствия, российские военные атаковали Холодногорский район Харькова 22 октября около 11:00. Удар был нанесен тремя БПЛА, предварительно - типа "Герань-2".
Зафиксировано попадание в частный детский сад, в котором на тот момент находились дети и воспитатели. Благодаря своевременному переходу в укрытие, пострадавших среди них нет. Также повреждены прилегающие жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.
Запорожье
Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, число пострадавших в результате ночной атаки рф на Запорожье увеличилось до 15, среди них - двое младенцев. Ранее было известно о 13 пострадавших в городе.
Число пострадавших от российского обстрела в Запорожье возросло до тринадцати22.10.25, 06:28 • 4234 просмотра
Уже 15 раненых, в том числе трое детей: увеличивается число пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. Помощь медиков понадобилась двум младенцам - семимесячного мальчика госпитализировали, полугодовалый ребенок после получения помощи будет лечиться дома. Под наблюдением врачей остался и 13-летний мальчик
У большинства пострадавших, по его словам, осколочные ранения, контузии, отравление продуктами горения. "К счастью, их жизни ничего не угрожает", - указал глава ОВА.
По данным Запорожской областной прокуратуры, 22 октября ночью и около пяти утра 23 октября россияне нанесли комбинированный удар по гражданской и критической инфраструктуре Запорожья. Предварительно враг применил более 12 БПЛА различного типа. Несколько ударов пришлись по многоэтажным домам, в результате чего произошло возгорание. В настоящее время пожары ликвидированы. Взрывной волной и осколками выбиты окна и двери.
Число раненых в Киеве возросло до 29 после массированной атаки рф22.10.25, 14:55 • 1362 просмотра