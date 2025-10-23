Спасатель погиб в Харьковской области из-за повторного удара рф, пятеро ранены
На Купянщине ночью 23 октября погиб командир отделения ГСЧС Юрий Чистиков, 1975 года рождения. Российские террористы повторно обстреляли место тушения пожара, вызванного дроном, ранив пятерых спасателей.
В Харьковской области в результате повторного удара российских войск погиб спасатель, еще пятеро его коллег были ранены, сообщили в четверг в ГСЧС Украины, пишет УНН.
"Ночью, 23 октября, во время выполнения боевого задания на Купянщине погиб настоящий Герой - командир отделения 43 Государственной пожарно-спасательной части 4 Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области главный мастер-сержант службы гражданской защиты Чистиков Юрий Петрович, 1975 года рождения", - сообщили в ГСЧС.
У спасателя, как сообщается, осталась дочь.
"Во время тушения пожара, вызванного ударом вражеского дрона в селе Зеленый Гай Великобурлукской громады Купянского района, российские террористы повторно обстреляли место, где работали спасатели. Вражеский удар унес жизни спасателя, пятеро его коллег пострадали", - указали в ГСЧС.
