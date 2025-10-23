Спасатель погиб в Харьковской области из-за повторного удара рф, пятеро ранены

$41.740.01
22 октября, 22:55 • 13966 просмотра
Трамп объяснил, почему трудно передать Украине ракеты TomahawkVideo
22 октября, 22:05 • 24183 просмотра
Президент США отменил встречу с путиным и прокомментировал санкции против рфVideo
22 октября, 21:40 • 12890 просмотра
"Роснефть" и "Лукойл": США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компанийPhoto
22 октября, 20:51 • 21247 просмотра
Трамп назвал фейком информацию о снятии ограничений на использование Украиной ракет дальнего действияPhoto
22 октября, 19:25 • 25080 просмотра
ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России
Эксклюзив
22 октября, 16:59 • 39370 просмотра
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
22 октября, 16:19 • 24203 просмотра
Цены на "свет" для украинцев этой зимой останутся без изменений: правительство продлило действие ПСО до 30 апреля
Эксклюзив
22 октября, 15:19 • 23009 просмотра
Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора
Эксклюзив
22 октября, 15:06 • 21089 просмотра
Черниговщина без света: какие громады страдают больше всего
Эксклюзив
22 октября, 14:00 • 38239 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Популярные новости
Как в Киеве будут отключать свет 23 октября: ДТЭК обнародовал графики22 октября, 20:11 • 15298 просмотра
Россия атакует Киев беспилотниками: в городе слышны взрывы, работает ПВО22 октября, 20:23 • 9960 просмотра
вражеская атака на Киев: обломки БпЛА упали в трех районах, на детсад, дом и авто22 октября, 20:39 • 9460 просмотра
российский беспилотник попал в синагогу на Подоле - раввин Асман22 октября, 22:26 • 13349 просмотра
Россия легализует захват "бесхозяйного имущества" на оккупированных территориях Украины01:11 • 6064 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
Эксклюзив
22 октября, 13:53 • 33921 просмотра
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередьPhotoVideo22 октября, 12:54 • 37244 просмотра
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетомPhoto22 октября, 10:57 • 40569 просмотра
УНН Lite
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 22115 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 42238 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 56667 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 65757 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 55340 просмотра
Спасатель погиб в Харьковской области из-за повторного удара рф, пятеро ранены

Киев • УНН

 • 870 просмотра

На Купянщине ночью 23 октября погиб командир отделения ГСЧС Юрий Чистиков, 1975 года рождения. Российские террористы повторно обстреляли место тушения пожара, вызванного дроном, ранив пятерых спасателей.

Спасатель погиб в Харьковской области из-за повторного удара рф, пятеро ранены

В Харьковской области в результате повторного удара российских войск погиб спасатель, еще пятеро его коллег были ранены, сообщили в четверг в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

"Ночью, 23 октября, во время выполнения боевого задания на Купянщине погиб настоящий Герой - командир отделения 43 Государственной пожарно-спасательной части 4 Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области главный мастер-сержант службы гражданской защиты Чистиков Юрий Петрович, 1975 года рождения", - сообщили в ГСЧС.

У спасателя, как сообщается, осталась дочь.

"Во время тушения пожара, вызванного ударом вражеского дрона в селе Зеленый Гай Великобурлукской громады Купянского района, российские террористы повторно обстреляли место, где работали спасатели. Вражеский удар унес жизни спасателя, пятеро его коллег пострадали", - указали в ГСЧС.

Число пострадавших от атак рф на Харьков и Запорожье возросло: обновленные данные22.10.25, 15:55 • 1950 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Харьковская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Купянск