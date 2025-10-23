$41.760.01
48.370.10
ukenru
Ексклюзив
17:55 • 11028 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
17:35 • 14348 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Ексклюзив
14:19 • 17586 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
23 жовтня, 11:30 • 29612 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
23 жовтня, 11:05 • 26005 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
23 жовтня, 10:56 • 43641 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
23 жовтня, 10:10 • 38540 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45 • 34029 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
23 жовтня, 09:30 • 12896 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
23 жовтня, 07:25 • 15336 перегляди
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green GreyPhoto
Окупанти атакували рятувальників під час гасіння пожежі на Запоріжжі, є поранений

Київ • УНН

 • 1396 перегляди

В Оріхові Запорізької області російські війська завдали удару FPV-дроном по пожежно-рятувальному автомобілю. Один рятувальник отримав поранення плеча та мінно-вибухову травму.

Окупанти атакували рятувальників під час гасіння пожежі на Запоріжжі, є поранений

У Запорізькій області російські загарбники завдали чергового удару по українських рятувальниках під час гасіння пожежі в Оріхові. Внаслідок цього один надзвичайник отримав поранення, пише УНН з посилання на Державну службу надзвичайних ситуацій.

російські війська нанесли удар FPV-дроном по пожежно-рятувальному автомобілю після ліквідації пожежі в Оріхові, що на Запоріжжі. Один рятувальник отримав поранення плеча та мінно-вибухову травму. Його транспортували до лікарні. Інші надзвичайники не постраждали 

- повідомили в ДСНС.

Також було пошкоджено пожежний автомобіль.

Це ще один приклад свідомих атак окупантів на рятувальників — людей, які щодня рятують життя інших, ризикуючи власним 

- наголосили в ДСНС.

Доповнення

У Харківській області внаслідок повторного удару російських військ загинув рятувальник, ще п’ятеро його колег були поранені.

Павло Зінченко

СуспільствоВійна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Харківська область
Запорізька область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій