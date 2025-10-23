Окупанти атакували рятувальників під час гасіння пожежі на Запоріжжі, є поранений
Київ • УНН
В Оріхові Запорізької області російські війська завдали удару FPV-дроном по пожежно-рятувальному автомобілю. Один рятувальник отримав поранення плеча та мінно-вибухову травму.
У Запорізькій області російські загарбники завдали чергового удару по українських рятувальниках під час гасіння пожежі в Оріхові. Внаслідок цього один надзвичайник отримав поранення, пише УНН з посилання на Державну службу надзвичайних ситуацій.
російські війська нанесли удар FPV-дроном по пожежно-рятувальному автомобілю після ліквідації пожежі в Оріхові, що на Запоріжжі. Один рятувальник отримав поранення плеча та мінно-вибухову травму. Його транспортували до лікарні. Інші надзвичайники не постраждали
Також було пошкоджено пожежний автомобіль.
Це ще один приклад свідомих атак окупантів на рятувальників — людей, які щодня рятують життя інших, ризикуючи власним
Доповнення
У Харківській області внаслідок повторного удару російських військ загинув рятувальник, ще п’ятеро його колег були поранені.