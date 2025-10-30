Комбінований удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла до чотирьох
Київ • УНН
Внаслідок нічного удару по Запоріжжю 30 жовтня четверо людей отримали поранення, двоє з них госпіталізовані. Є влучання в гуртожиток, зруйновано кілька поверхів та пошкоджено об'єкти інфраструктури.
Четверо людей поранені внаслідок комбінованого ворожого удару по Запоріжжю вночі 30 жовтня. Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров, інформує УНН.
Деталі
За його словами, двоє поранених доправлені до лікарні - це жінка 45 років та чоловік 20 років.
Ще двоє жінок отримали медичну допомогу на місці і від госпіталізації відмовилися
Він також оприлюднив відео наслідків ворожих ударів.
Є влучання у гуртожиток - там зруйновані кілька поверхів. Сталося декілька займань у житловій забудові. Постраждали й обʼєкти інфраструктури
Нагадаємо
Ввечері середи, 29 жовтня, ворог завдав ударів по Біленьківській громаді Запорізької області. Внаслідок атаки дістали поранень двоє людей - чоловік та жінка.