Ворожий удар по Запоріжжю: є поранені

$42.080.01
48.980.00
ukenru
18:25 • 10461 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
16:51 • 19629 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
29 жовтня, 14:53 • 23542 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 57840 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:21 • 37359 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
29 жовтня, 11:54 • 59081 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
29 жовтня, 09:51 • 30169 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 82333 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 49072 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 47803 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
"путін знову всіх переграв"? Представник кремля дмітрієв подає до суду на The Washington Post29 жовтня, 12:12 • 5940 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 25381 перегляди
Окупанти вивісили триколор у Покровську, але його швидко знищили Сили оборони України: відеоVideo29 жовтня, 13:18 • 5684 перегляди
Посланець путіна заявив, що війна в Україні завершиться протягом року після контактів із командою Трампа – Reuters29 жовтня, 14:19 • 21727 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 15630 перегляди
Публікації
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 57829 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 59074 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto29 жовтня, 11:14 • 51002 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 82329 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 94004 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Іван Федоров
Блогери
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Швейцарія
Куба
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 15726 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 25474 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 52422 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 57485 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 38700 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
YouTube
TikTok

Ворожий удар по Запоріжжю: є поранені

Київ • УНН

 • 488 перегляди

Увечері 29 жовтня ворог атакував Біленьківську громаду Запорізької області. Внаслідок удару постраждали двоє людей – чоловік та жінка.

Ворожий удар по Запоріжжю: є поранені

Ввечері середи, 29 жовтня, ворог завдав ударів по Біленьківській громаді Запорізької області. Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок ворожої атаки на Біленьківську громаду дістали поранень двоє людей - чоловік та жінка.

Федоров також оприлюднив фото наслідків ворожого удару по Запорізькому району.

Нагадаємо

В Запорізькій області пролунали вибухи на тлі загрози застосування КАБів.

Раніше голова Запорізької ОВА попередив про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та місту Запоріжжя.

Окупанти атакували рятувальників під час гасіння пожежі на Запоріжжі, є поранений23.10.25, 21:49 • 4959 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Запорізька область
Іван Федоров