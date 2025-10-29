Ворожий удар по Запоріжжю: є поранені
Київ • УНН
Увечері 29 жовтня ворог атакував Біленьківську громаду Запорізької області. Внаслідок удару постраждали двоє людей – чоловік та жінка.
Ввечері середи, 29 жовтня, ворог завдав ударів по Біленьківській громаді Запорізької області. Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров, інформує УНН.
Деталі
За його словами, внаслідок ворожої атаки на Біленьківську громаду дістали поранень двоє людей - чоловік та жінка.
Федоров також оприлюднив фото наслідків ворожого удару по Запорізькому району.
Нагадаємо
В Запорізькій області пролунали вибухи на тлі загрози застосування КАБів.
Раніше голова Запорізької ОВА попередив про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та місту Запоріжжя.
