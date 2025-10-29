Вражеский удар по Запорожью: есть раненые
Киев • УНН
Вечером 29 октября враг атаковал Беленьковскую общину Запорожской области. В результате удара пострадали два человека – мужчина и женщина.
Вечером в среду, 29 октября, враг нанес удары по Беленьковской общине Запорожской области. Об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате вражеской атаки на Беленьковскую общину получили ранения два человека - мужчина и женщина.
Федоров также обнародовал фото последствий вражеского удара по Запорожскому району.
Напомним
В Запорожской области прозвучали взрывы на фоне угрозы применения КАБов.
Ранее глава Запорожской ОВА предупредил об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области и городу Запорожье.
