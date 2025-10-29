Вражеский удар по Запорожью: есть раненые

Вечером в среду, 29 октября, враг нанес удары по Беленьковской общине Запорожской области. Об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате вражеской атаки на Беленьковскую общину получили ранения два человека - мужчина и женщина.

Федоров также обнародовал фото последствий вражеского удара по Запорожскому району.

Напомним

В Запорожской области прозвучали взрывы на фоне угрозы применения КАБов.

Ранее глава Запорожской ОВА предупредил об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области и городу Запорожье.

Оккупанты атаковали спасателей во время тушения пожара в Запорожье, есть раненый