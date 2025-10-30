$42.080.01
Комбинированный удар по Запорожью: число раненых возросло до четырех

Киев • УНН

 • 1354 просмотра

В результате ночного удара по Запорожью 30 октября четыре человека получили ранения, двое из них госпитализированы. Есть попадание в общежитие, разрушено несколько этажей и повреждены объекты инфраструктуры.

Комбинированный удар по Запорожью: число раненых возросло до четырех

Четыре человека ранены в результате комбинированного вражеского удара по Запорожью ночью 30 октября. Об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, двое раненых доставлены в больницу - это женщина 45 лет и мужчина 20 лет.

Еще две женщины получили медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказались

- рассказал Федоров.

Он также обнародовал видео последствий вражеских ударов.

Есть попадание в общежитие - там разрушены несколько этажей. Произошло несколько возгораний в жилой застройке. Пострадали и объекты инфраструктуры

- констатировал руководитель Запорожской ОВА.

Напомним

Вечером среды, 29 октября, враг нанес удары по Беленьковской общине Запорожской области. В результате атаки получили ранения два человека - мужчина и женщина.

Вадим Хлюдзинский

