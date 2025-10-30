Комбинированный удар по Запорожью: число раненых возросло до четырех
Киев • УНН
В результате ночного удара по Запорожью 30 октября четыре человека получили ранения, двое из них госпитализированы. Есть попадание в общежитие, разрушено несколько этажей и повреждены объекты инфраструктуры.
Четыре человека ранены в результате комбинированного вражеского удара по Запорожью ночью 30 октября. Об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, двое раненых доставлены в больницу - это женщина 45 лет и мужчина 20 лет.
Еще две женщины получили медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказались
Он также обнародовал видео последствий вражеских ударов.
Есть попадание в общежитие - там разрушены несколько этажей. Произошло несколько возгораний в жилой застройке. Пострадали и объекты инфраструктуры
Напомним
Вечером среды, 29 октября, враг нанес удары по Беленьковской общине Запорожской области. В результате атаки получили ранения два человека - мужчина и женщина.