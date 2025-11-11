У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларов

На следующей неделе на аукционе появится коллекция Леонарда Лаудера, ведущей фигуры в косметической отрасли, американского миллиардера, который умер в июне 2025 года. Речь идет о частной коллекции произведений искусства, из-за этого нью-йоркский мир искусства "довольно взволнован". Об этом пишет УНН со ссылкой на Рage Six и Еl Рais.

Детали

Взволнованный мир искусства взволнован тем, что на следующей неделе на рынке появится коллекция Леонарда Лаудера.

Page Six узнал о недавнем ужине по случаю долгожданного аукциона частной коллекции искусства, принадлежавшей магнату в сфере косметики Леонарду А. Лаудеру.

Указанный ужин одновременно стал вечеринкой по случаю открытия нового дома Sotheby's в здании Бройера, где когда-то размещался музей Уитни.

По словам инсайдеров, коллекция произведений искусства Леонарда Лаудера будет продана в эту пятницу - пишет Рage Six.

"Особенно впечатляет увидеть работы из коллекции Лаудера в том, что было галереей Уитни с 1966 по 2014 год".

Это подчеркивает чрезвычайную преданность миллиардера и его вклад в развитие художественных учреждений Нью-Йорка.

Это немного безумие — сидеть в старом пространстве Уитни с этими удивительными работами НА ПРОДАЖУ! - восторженно сказал инсайдер.

Справка

Леонард А. Лаудер, почетный председатель правления Estée Lauder Companies и сын культовой бизнесвумен, основавшей косметический дом, носящий ее имя, умер 14 июня в возрасте 92 лет в своем доме на Манхэттене в окружении семьи.

Леонард был старшим сыном Эсте и Джозефа Лаудера, которые вместе основали компанию Estée Lauder в 1946 году. Леонард присоединился к компании в 1958 году и много лет занимал должность генерального директора.

Благодаря своей деловой хватке и таланту к приобретению других косметических компаний (Clinique, Bobbi Brown, MAC, La Mer), Лаудер стал одним из самых известных миллиардеров Нью-Йорка и оставил после себя состояние в 15,6 миллиарда долларов.

Он был иконой и пионером, который заслужил уважение всего мира. Его энергия и видение помогли сформировать нашу компанию и будут продолжать делать это для будущих поколений - рассказал Стефан де Ла Фавери, генеральный директор Estée Lauder.

Напомним

