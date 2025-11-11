У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларов

$41.960.02
48.540.04
ukenru
Эксклюзив
14:28 • 8356 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
13:20 • 10974 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
13:01 • 18005 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
12:30 • 17948 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
09:41 • 17802 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 22579 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 24606 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
11 ноября, 05:31 • 27542 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39 • 64459 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 76678 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ISW: за призывом резервистов в РФ для защиты инфраструктуры скрываются планы их отправки в Украину11 ноября, 05:44 • 11732 просмотра
Количество боев на фронте за сутки сократилось на треть: карта от ГенштабаPhoto11 ноября, 06:19 • 6180 просмотра
ССО ВСУ раскрыли ситуацию в Покровске: что происходит на самом горячем направленииPhoto11 ноября, 07:02 • 14914 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 15826 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto13:27 • 11852 просмотра
публикации
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
14:28 • 8356 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto13:27 • 12012 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора13:01 • 18005 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
12:30 • 17948 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 79542 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Тимур Миндич
Реджеп Тайип Эрдоган
Криштиану Роналду
Актуальные места
Украина
Турция
Соединённые Штаты
Херсон
Великобритания
Реклама
УНН Lite
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto14:28 • 2420 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 15958 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 53106 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 128342 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 132359 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Forbes
Lockheed C-130 Hercules
Отопление

У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларов

Киев • УНН

 • 2422 просмотра

Частная коллекция произведений искусства Леонарда Лаудера, умершего в июне 2025 года, будет выставлена на аукционе Sotheby's. Ожидается, что она принесет 500 миллионов долларов, вызвав значительный ажиотаж в мире искусства.

У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларов

На следующей неделе на аукционе появится коллекция Леонарда Лаудера, ведущей фигуры в косметической отрасли, американского миллиардера, который умер в июне 2025 года. Речь идет о частной коллекции произведений искусства, из-за этого нью-йоркский мир искусства "довольно взволнован". Об этом пишет УНН со ссылкой на Рage Six и Еl Рais.

Детали

Взволнованный мир искусства взволнован тем, что на следующей неделе на рынке появится коллекция Леонарда Лаудера.

Page Six узнал о недавнем ужине по случаю долгожданного аукциона частной коллекции искусства, принадлежавшей магнату в сфере косметики Леонарду А. Лаудеру.

Указанный ужин одновременно стал вечеринкой по случаю открытия нового дома Sotheby's в здании Бройера, где когда-то размещался музей Уитни.

По словам инсайдеров, коллекция произведений искусства Леонарда Лаудера будет продана в эту пятницу

- пишет Рage Six.

"Особенно впечатляет увидеть работы из коллекции Лаудера в том, что было галереей Уитни с 1966 по 2014 год".

Это подчеркивает чрезвычайную преданность миллиардера и его вклад в развитие художественных учреждений Нью-Йорка.

Это немного безумие — сидеть в старом пространстве Уитни с этими удивительными работами НА ПРОДАЖУ!

- восторженно сказал инсайдер.

Справка

Леонард А. Лаудер, почетный председатель правления Estée Lauder Companies и сын культовой бизнесвумен, основавшей косметический дом, носящий ее имя, умер 14 июня в возрасте 92 лет в своем доме на Манхэттене в окружении семьи.

Леонард был старшим сыном Эсте и Джозефа Лаудера, которые вместе основали компанию Estée Lauder в 1946 году. Леонард присоединился к компании в 1958 году и много лет занимал должность генерального директора.

Благодаря своей деловой хватке и таланту к приобретению других косметических компаний (Clinique, Bobbi Brown, MAC, La Mer), Лаудер стал одним из самых известных миллиардеров Нью-Йорка и оставил после себя состояние в 15,6 миллиарда долларов.

Он был иконой и пионером, который заслужил уважение всего мира. Его энергия и видение помогли сформировать нашу компанию и будут продолжать делать это для будущих поколений

- рассказал Стефан де Ла Фавери, генеральный директор Estée Lauder.

Напомним

После смерти модельера Джорджио Армани возник вопрос относительно его наследника и будущей судьбы бренда моды. Хотя Армани заявлял о плане преемственности, детали остаются неизвестными, вызывая дискуссии.

На 88-м году жизни скончалась киноактриса Клаудия Кардинале24.09.25, 05:37 • 29362 просмотра

Игорь Тележников

КультураУНН LiteФинансы