У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларів

Наступного тижня на аукціоні з'явиться колекція Леонарда Лаудера, провідної фігури в косметичній галузі, американського мільярдера, який помер в червні 2025 року. Ідеться про приватну колекції творів мистецтва, через це нью-йоркський світ мистецтва "досить схвильований". Про це пише УНН із посиланням на Рage Six та Еl Рais.

Деталі

Світ мистецтва, що схвильований, схвильований через те, що наступного тижня на ринку з'явиться колекція Леонарда Лаудера.

Page Six дізнався про нещодню вечерю з нагоди довгоочікуваного аукціону приватної колекції мистецтва, що належала магнату у сфері косметики Леонарду А. Лаудеру.

Зазначена вечеря одночасно стала вечіркою з нагоди відкриття нового будинку Sotheby's у будівлі Бройера, де колись розміщувався музей Вітні.

За словами інсайдерів, колекція творів мистецтва Леонарда Лаудера буде продана цієї п'ятниці - пише Рage Six.

"Особливо вражає побачити роботи з колекції Лаудера в тому, що було галереєю Вітні з 1966 по 2014 рік".

Це підкреслює надзвичайну відданість мільярдера та його внесок у розвиток мистецьких установ Нью-Йорка.

Це трохи божевілля — сидіти в старому просторі Вітні з цими дивовижними роботами НА ПРОДАЖ! - захоплено сказав інсайдер.

Довідка

Леонард А. Лаудер, почесний голова правління Estée Lauder Companies та син культової бізнесвумен, яка заснувала косметичний дім, що носить її ім'я, помер 14 червня у віці 92 років у своєму будинку на Мангеттені в оточенні родини.

Леонард був старшим сином Есте та Джозефа Лаудера, які разом заснували компанію Estée Lauder у 1946 році. Леонард приєднався до компанії у 1958 році та багато років обіймав посаду генерального директора.

Завдяки своїй діловій хватці та хисту до придбання інших косметичних компаній (Clinique, Bobbi Brown, MAC, La Mer), Лаудер став одним із найвідоміших мільярдерів Нью-Йорка та залишив після себе статок у 15,6 мільярда доларів.

Він був іконою та піонером, який заслужив повагу всього світу. Його енергія та бачення допомогли сформувати нашу компанію і продовжуватимуть робити це для майбутніх поколінь - розповів Стефан де Ла Фавері, генеральний директор Estée Lauder.

Нагадаємо

Після смерті модельєра Джорджіо Армані виникло питання щодо його спадкоємця та майбутньої долі бренду моди. Хоча Армані заявляв про план наступництва, деталі залишаються невідомими, викликаючи дискусії.

На 88-му році життя померла кіноакторка Клаудія Кардинале