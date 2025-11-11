У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларів

$41.960.02
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26937 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35170 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52550 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33973 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50511 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41504 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22956 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24863 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26292 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18726 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11280 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17576 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo11 листопада, 19:26 • 9588 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6106 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52550 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45928 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50511 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41504 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94169 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6142 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 30032 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35296 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60999 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136991 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларів

Київ • УНН

 • 30034 перегляди

Приватна колекція творів мистецтва Леонарда Лаудера, померлого в червні 2025 року, буде виставлена на аукціоні Sotheby's. Очікується, що вона принесе 500 мільйонів доларів, викликавши значний ажіотаж у світі мистецтва.

У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларів

Наступного тижня на аукціоні з'явиться колекція Леонарда Лаудера, провідної фігури в косметичній галузі, американського мільярдера, який помер в червні 2025 року. Ідеться про приватну колекції творів мистецтва, через це нью-йоркський світ мистецтва "досить схвильований". Про це пише УНН із посиланням на Рage Six та Еl Рais.

Деталі

Світ мистецтва, що схвильований, схвильований через те, що наступного тижня на ринку з'явиться колекція Леонарда Лаудера.

Page Six дізнався про нещодню вечерю з нагоди довгоочікуваного аукціону приватної колекції мистецтва, що належала магнату у сфері косметики Леонарду А. Лаудеру.

Зазначена вечеря одночасно стала вечіркою з нагоди відкриття нового будинку Sotheby's у будівлі Бройера, де колись розміщувався музей Вітні.

За словами інсайдерів, колекція творів мистецтва Леонарда Лаудера буде продана цієї п'ятниці

- пише Рage Six.

"Особливо вражає побачити роботи з колекції Лаудера в тому, що було галереєю Вітні з 1966 по 2014 рік".

Це підкреслює надзвичайну відданість мільярдера та його внесок у розвиток мистецьких установ Нью-Йорка.

Це трохи божевілля — сидіти в старому просторі Вітні з цими дивовижними роботами НА ПРОДАЖ!

- захоплено сказав інсайдер.

Довідка 

Леонард А. Лаудер, почесний голова правління Estée Lauder Companies та син культової бізнесвумен, яка заснувала косметичний дім, що носить її ім'я, помер 14 червня у віці 92 років у своєму будинку на Мангеттені в оточенні родини. 

Леонард був старшим сином Есте та Джозефа Лаудера, які разом заснували компанію Estée Lauder у 1946 році. Леонард приєднався до компанії у 1958 році та багато років обіймав посаду генерального директора.

Завдяки своїй діловій хватці та хисту до придбання інших косметичних компаній (Clinique, Bobbi Brown, MAC, La Mer), Лаудер став одним із найвідоміших мільярдерів Нью-Йорка та залишив після себе статок у 15,6 мільярда доларів.

Він був іконою та піонером, який заслужив повагу всього світу. Його енергія та бачення допомогли сформувати нашу компанію і продовжуватимуть робити це для майбутніх поколінь

- розповів Стефан де Ла Фавері, генеральний директор Estée Lauder.

Нагадаємо

Після смерті модельєра Джорджіо Армані виникло питання щодо його спадкоємця та майбутньої долі бренду моди. Хоча Армані заявляв про план наступництва, деталі залишаються невідомими, викликаючи дискусії.

Ігор Тележніков

