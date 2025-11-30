"Золотий заєць", на якого шукачі скарбів полювали по всьому світу, "пішов з молотка"

Аукціонний дім Sotheby's у Великій Британії вдруге продав ювелірний виріб у формі зайця, який наприкінці 1970-х і на початку 1980-х шукали мисливці за скарбами з усього світу. Про це повідомляє BBC, інформує УНН.

Зазначається, що "золотого зайця", якого назвали Джеком, виготовив митець Кіт Вільямс. Виріб із 18-каратного золота має рубінове око та корпус з орнаментом Flowhead, кожен елемент якого інкрустований бірюзою.

Вказується, що лот пішов з молотка за "жалюгідні" 82 550 фунтів стерлінгів (близько 4,6 млн грн). Виріб придбав приватний колекціонер з Великої Британії.

У 1979 році Кіт Вільямс заховав "золотого зайця", який на той час коштував близько 5 тисяч фунтів стерлінгів, у теракотовому футлярі, запечатаному воском, щоб його не можна було виявити металодетекторами.

Після цього митець створив книгу "Маскарад", у якій виклав ребуси, що вказували на те, де він заховав зайця. Це привернуло мисливців за скарбами з усього світу. Вільямсу телефонували та писали листи з проханням підказати, як знайти скарб.

Саму книгу розкупили за два дні, а митець мандрував США та з’являвся на ток-шоу. Одна авіакомпанія навіть продавала квитки на "10-денні тури за скарбами "Маскараду", де мандрівникам давали лопати та карти Великої Британії.

У 1982 році зайця знайшов чоловік на ім’я Дугалд Томпсон. У 1988 році на аукціоні в Sotheby's Джека купив приватний британський колекціонер за 31 тисячу 900 фунтів стерлінгів.

Раніше цього місяця золотий унітаз "Америка" роботи італійського сучасного художника Мауріціо Каттелана продали на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за $12 млн.

