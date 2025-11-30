"Золотий заєць", на якого шукачі скарбів полювали по всьому світу, "пішов з молотка"

$42.190.00
48.870.00
ukenru
18:27 • 8390 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 14901 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 14124 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 14695 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 15453 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 14045 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 14105 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 13758 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28 • 14421 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
29 листопада, 08:59 • 14817 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
94%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Голова МЗС Швеції відреагувала на обстріл України 29 листопада: "Очевидно, що росія не прагне миру"29 листопада, 13:47 • 6822 перегляди
Вона не добре почула, у неї був поганий день: в Угорщині відреагували на неправильний переклад слів путіна про Україну 29 листопада, 14:01 • 13136 перегляди
Каспійський трубопровідний консорціум зупинив роботу після атаки українського БПЛА: реакція Казахстану не забарилась29 листопада, 14:44 • 4844 перегляди
Міністр армії США та голова Пентагону мають напружені стосунки - FT29 листопада, 16:14 • 4542 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 13595 перегляди
Публікації
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 13614 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 64945 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 51066 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 58594 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 57032 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Дональд Трамп
Сергій Кислиця
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Швеція
Франція
Реклама
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 13614 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 35494 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 53225 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 72765 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 104490 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136

"Золотий заєць", на якого шукачі скарбів полювали по всьому світу, "пішов з молотка"

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Аукціонний дім Sotheby's у Великій Британії продав ювелірний виріб у формі зайця "Джек" за 82 550 фунтів стерлінгів. Виріб з 18-каратного золота з рубіновим оком, створений Кітом Вільямсом, раніше був об'єктом всесвітнього полювання за скарбами.

"Золотий заєць", на якого шукачі скарбів полювали по всьому світу, "пішов з молотка"

Аукціонний дім Sotheby's у Великій Британії вдруге продав ювелірний виріб у формі зайця, який наприкінці 1970-х і на початку 1980-х шукали мисливці за скарбами з усього світу. Про це повідомляє BBC, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що "золотого зайця", якого назвали Джеком, виготовив митець Кіт Вільямс. Виріб із 18-каратного золота має рубінове око та корпус з орнаментом Flowhead, кожен елемент якого інкрустований бірюзою.

Вказується, що лот пішов з молотка за "жалюгідні" 82 550 фунтів стерлінгів (близько 4,6 млн грн). Виріб придбав приватний колекціонер з Великої Британії.

Довідково

У 1979 році Кіт Вільямс заховав "золотого зайця", який на той час коштував близько 5 тисяч фунтів стерлінгів, у теракотовому футлярі, запечатаному воском, щоб його не можна було виявити металодетекторами.

Після цього митець створив книгу "Маскарад", у якій виклав ребуси, що вказували на те, де він заховав зайця. Це привернуло мисливців за скарбами з усього світу. Вільямсу телефонували та писали листи з проханням підказати, як знайти скарб.

Саму книгу розкупили за два дні, а митець мандрував США та з’являвся на ток-шоу. Одна авіакомпанія навіть продавала квитки на "10-денні тури за скарбами "Маскараду", де мандрівникам давали лопати та карти Великої Британії.

У 1982 році зайця знайшов чоловік на ім’я Дугалд Томпсон. У 1988 році на аукціоні в Sotheby's Джека купив приватний британський колекціонер за 31 тисячу 900 фунтів стерлінгів.

Нагадаємо

Раніше цього місяця золотий унітаз "Америка" роботи італійського сучасного художника Мауріціо Каттелана продали на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за $12 млн.

Автопортрет Фріди Кало продано за рекордні 54,7 мільйона доларів21.11.25, 05:32 • 4496 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

КультураНовини Світу
Золото
Велика Британія
Сполучені Штати Америки