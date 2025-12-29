У Швеції виявили невідомий рукопис короля Карла XII з записами 1707–1717 років

Фото: wiki/Карл XII

У Швеції знайшли раніше невідомий рукопис короля Карла XII. Йдеться про польову книгу з записами 1707–1717 років: її знайшли бібліотеці Ґетеборзького університету. Про це повідомляє УНН з посиланням на Göteborgs-Posten та Sweden Herald.

Деталі

Рукопис знайшла старша викладачка слов’янських мов Ґетеборзького університету Антоанета Ґранбер - це сталось під час роботи з фондами бібліотеки. Цю книгу бібліотеці передали ще в 1967 році, але досі вона не згадувалась в науковій середі.

Польова книга має шкіряну палітурку з позолоченим написом на корінці й охоплює період з 1707 до 1717 року. В ній налічується понад 268 сторінок: частина розділів була написана до Полтавської битви 1709 року.

У цій битві на боці шведів брали українські козаки під командуванням Івана Мазепи: вони воювали з російською армією під командуванням петра першого, на їх боці також воювала частина козаків на чолі з Іваном Скоропадським. Битва завершилась перемогою росіян і поразкою Карла XII, а Україна на тривалий час опинилась під московською окупацією.

Знайдена книга містить докладні схеми й малюнки. Зокрема, це зображення фігур, тактичних побудов і розташування військ.

